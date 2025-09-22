Cartões BTG Pactual: benefícios, exclusividade e soluções financeiras completas

Ter um cartão de crédito que acompanha o seu momento de vida faz toda a diferença, seja para acumular milhas, investir melhor, viajar com conforto ou ter mais segurança nas transações.

Com esse olhar, o BTG Pactual, maior Banco de investimentos da América Latina, oferece uma linha de cartões que vai além do básico: Platinum, Black, Ultrablue e TAP.

Cada um traz benefícios exclusivos, integração total com conta e investimentos, além de serviços digitais que simplificam a gestão financeira.

Descubra todos os cartões BTG Pactual e escolha o ideal para você: acesse aqui

Um ecossistema financeiro completo

Mais do que um meio de pagamento, os Cartões BTG Pactual fazem parte de uma plataforma que integra conta corrente gratuita, investimentos, soluções de crédito, seguros e ferramentas digitais. Pelo app, o cliente consegue:

Ajustar limites, consultar câmbio e organizar gastos em tempo real;



Antecipar parcelas, pagar contas e acessar relatórios detalhados;



Usar carteiras digitais (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay) e cartão virtual desde a aprovação.

Cartões BTG Pactual que se adaptam a cada perfil

Cartão Black

Possui até cinco módulos de benefícios exclusivos para personalizar de acordo com o seu estilo, incluindo cashback de 1%, parcelamento de compras internacionais e acesso ilimitado a salas VIP pelo mundo.

Peça agora o seu cartão Black BTG Pactual e aproveite benefícios exclusivos: clique aqui

Cartão Ultrablue

O topo da linha BTG: até 3,5 pontos por dólar gasto, concierge dedicado via WhatsApp, acesso ao Terminal BTG e experiências gastronômicas exclusivas.

Viva uma experiência premium com o cartão Ultrablue: saiba mais

Cartão TAP BTG Black

Resultado da parceria com a TAP Air Portugal, o cartão garante até 4 milhas por dólar no programa TAP Miles&Go, malas extras e acesso a lounges exclusivos.

Viaje mais longe com o Cartão TAP BTG Pactual Black: veja os detalhes

Módulos de benefícios sob medida

Os clientes podem personalizar seus cartões com pacotes adicionais:

Entretenimento: 50% de desconto em ingressos de cinema na rede Kinoplex.



Viagem: IOF Zero nas compras internacionais e salas VIP LoungeKey.



Investimentos: acesso ao fundo Selic Simples sem taxa de administração.



Segurança Extra: alertas de fraudes no WhatsApp, seguro conta e cartão.



Transacional: Assistente Virtual no WhatsApp, saques ilimitados e até dois cartões adicionais gratuitos.

Tecnologia e segurança no centro

O aplicativo do BTG Banking conta com a Central de Segurança BTG, que permite ocultar dados ao usar redes Wi-Fi públicas, gerenciar dispositivos, ajustar limites de transações e ativar tokens de validação.

O cliente também pode contar com parcelamento pós-compra e opções de crédito vinculadas aos investimentos, sem comprometer o rendimento da carteira.

Explore o universo BTG Pactual: conheça todos os cartões, compare benefícios e encontre o ideal para o seu perfil aqui

Mais do que um cartão, uma experiência

A linha de cartões BTG Pactual foi desenhada para oferecer conveniência, personalização e recompensas em um só lugar, com a solidez do maior Banco de investimentos da América Latina e soluções acessíveis direto no app.

Seja para viajar, investir, planejar gastos ou simplesmente otimizar o uso do crédito, o BTG Pactual oferece um cartão para cada objetivo.