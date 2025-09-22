Cartões BTG Pactual: benefícios, exclusividade e soluções financeiras completas

(Getty Images/Getty Images)
Redatora
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 09h41.
Última atualização em 22 de setembro de 2025 às 10h18.
Ter um cartão de crédito que acompanha o seu momento de vida faz toda a diferença, seja para acumular milhas, investir melhor, viajar com conforto ou ter mais segurança nas transações.
Com esse olhar, o BTG Pactual, maior Banco de investimentos da América Latina, oferece uma linha de cartões que vai além do básico: Platinum, Black, Ultrablue e TAP.
Cada um traz benefícios exclusivos, integração total com conta e investimentos, além de serviços digitais que simplificam a gestão financeira.
Descubra todos os cartões BTG Pactual e escolha o ideal para você: acesse aqui
Mais do que um meio de pagamento, os Cartões BTG Pactual fazem parte de uma plataforma que integra conta corrente gratuita, investimentos, soluções de crédito, seguros e ferramentas digitais. Pelo app, o cliente consegue:
Possui até cinco módulos de benefícios exclusivos para personalizar de acordo com o seu estilo, incluindo cashback de 1%, parcelamento de compras internacionais e acesso ilimitado a salas VIP pelo mundo.
Peça agora o seu cartão Black BTG Pactual e aproveite benefícios exclusivos: clique aqui
O topo da linha BTG: até 3,5 pontos por dólar gasto, concierge dedicado via WhatsApp, acesso ao Terminal BTG e experiências gastronômicas exclusivas.
Viva uma experiência premium com o cartão Ultrablue: saiba mais
Resultado da parceria com a TAP Air Portugal, o cartão garante até 4 milhas por dólar no programa TAP Miles&Go, malas extras e acesso a lounges exclusivos.
Viaje mais longe com o Cartão TAP BTG Pactual Black: veja os detalhes
Os clientes podem personalizar seus cartões com pacotes adicionais:
O aplicativo do BTG Banking conta com a Central de Segurança BTG, que permite ocultar dados ao usar redes Wi-Fi públicas, gerenciar dispositivos, ajustar limites de transações e ativar tokens de validação.
O cliente também pode contar com parcelamento pós-compra e opções de crédito vinculadas aos investimentos, sem comprometer o rendimento da carteira.
Explore o universo BTG Pactual: conheça todos os cartões, compare benefícios e encontre o ideal para o seu perfil aqui
A linha de cartões BTG Pactual foi desenhada para oferecer conveniência, personalização e recompensas em um só lugar, com a solidez do maior Banco de investimentos da América Latina e soluções acessíveis direto no app.
Seja para viajar, investir, planejar gastos ou simplesmente otimizar o uso do crédito, o BTG Pactual oferece um cartão para cada objetivo.