Britney Spears se diz com "medo" de voltar ao mundo da música

Britney Spears sinalizou que ainda não está preparada para voltar a fazer música depois de 13 anos sob uma tutela que lhe tirou o controle de seus assuntos pessoais e profissionais e a deixou com medo do mundo do entretenimento.

Britney, que hoje está com 40 anos e que no mês passado se viu livre de um arranjo determinado por um tribunal a pedido de seu pai em 2008, disse em uma publicação longa no Instagram na segunda-feira que quer se "desafiar um pouco mais e fazer coisas que me assustam, mas não demais" em 2022.

"Acho que parece estranho para a maioria eu nem fazer mais música... as pessoas não têm ideia das coisas terríveis que me fizeram pessoalmente e o que eu passei, tenho medo das pessoas e do negócio!!!", escreveu a cantora, que se apresentou em público pela última vez em outubro de 2018.

"Não fazer mais minha música é minha maneira de dizer 'fodam-se' de certo modo, quando na verdade isso só beneficia minha família ignorando meu trabalho verdadeiro. É como se subconscientemente eu os tivesse deixado vencer", acrescentou a intérprete de Toxic.

Britney, que está noiva do namorado Sam Asghari, queixou-se ao juiz encarregado de sua tutela no começo deste ano que achava o pai, Jamie Spears, que comandava sua carreira, controlador.

Jamie Spears foi retirado do papel de tutor em setembro. Ele diz que seu único objetivo era ajudar a filha a reconstruir a carreira depois de ela sofrer um colapso mental em 2007 e que sempre agiu pensando nos interesses dela.