Britney Spears diz em audiência: 'Só quero minha vida de volta'

Britney Spears disse nesta quarta-feira a um juiz de Los Angeles que supervisiona sua polêmica tutela que quer sua vida de volta e o fim da tutela do pai. As declarações da estrela pop, feitas remotamente na audiência do Tribunal Superior de Los Angeles, são seus primeiros comentários públicos sobre o arranjo jurídico aprovado pelo tribunal em 2008, quando ela sofreu um colapso mental.

Em uma declaração emocionada, Britney Spears, de 39 anos, disse acreditar que a tutela é abusiva. "Eu só quero minha vida de volta", declarou. "Não estou aqui para ser escrava de ninguém."

"Estou traumatizada. Não estou feliz, não consigo dormir", disse ela. "Estou com muita raiva e choro todos os dias", acrescentou. Ela pediu o fim da tutela. "Eu realmente acredito que essa tutela é abusiva", afirmou.

O juiz ainda não se pronunciou sobre o andamento do processo jurídico.

A última vez que Britney falou diretamente com o juiz foi em maio de 2019, mas o tribunal estava fechado ao público e seu depoimento foi secreto. Nesta quarta-feira, ela disse que deseja que as pessoas ouçam o que ela tem a dizer.

O ex-fenômeno adolescente afirmou querer se casar novamente e ter um filho. Mas ela disse que tem um dispositivo anticoncepcional que deseja remover, mas não pode ir ao médico "porque eles não querem que eu tenha filhos".

Britney Spears tem dois filhos com seu ex-marido Kevin Federline. Federline tem a custódia dos filhos.

Do lado de fora do tribunal, várias dezenas de fãs, muitos deles vestidos de rosa e segurando cartazes com a frase "Free Britney" ("Libertem Britney"), se reuniram em apoio à campanha pelo fim da tutela.

No ano passado, Britney iniciou um processo para impedir que seu pai, Jamie Spears, cuide de seus assuntos pessoais, que vão de seus cuidados médicos até as visitas que ela recebe em sua vila isolada nos arredores de Los Angeles. Ele também está a cargo das finanças da filha.