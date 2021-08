Brastemp cria cozinha perfeita para chefs imperfeitos

Pare para pensar e vai notar que conhece pelo menos uma pessoa que, ao longo da pandemia, deu um novo sentido ao ato de cozinhar (talvez até você mesmo). A vizinha que resolveu empreender vendendo bolo, o casal de amigos que só comia fora e, com o home office, descobriu na culinária um novo hobby ou aquele colega que nunca usou o fogão e agora vive compartilhando fotos de seus primeiros feitos gastronômicos.

E não é só uma percepção. Depois de quase um ano e meio de isolamento social, os brasileiros têm realmente se aventurado mais na cozinha, seja por necessidade ou como uma atividade prazerosa. Principalmente nas grandes cidades.

Um levantamento recente do Datafolha mostra que 87% dos paulistanos, por exemplo, estão preparando as próprias refeições com mais frequência. Desde o início do confinamento, as jornadas culinárias aumentaram para 55% das mulheres e 47% dos homens.

A procura por novos ingredientes e receitas também cresceu. No Google, nunca se buscou tanto por “pão caseiro” antes de abril de 2020, logo no começo da pandemia. “Estou aí nessa estatística”, avisa a publicitária Luciana Gonçalves.

Com um filho pequeno, casa para cuidar e trabalho remoto, ela encontrou na panificação um alívio para a rotina sobrecarregada e repetitiva. “Parece até contraditório: é mais uma atividade, já em meio a tantas, mas aprender a cozinhar algo diferente da comida de todo dia me dá um descanso. A mente relaxa. É uma terapia para mim”, conta.

Novas ferramentas, novos desafios

Para testar as receitas, a publicitária até investiu em novos utensílios e um forno mais moderno – o que, aliás, faz parte de outra tendência que acompanha a pandemia.

Junto do maior tempo na cozinha, vieram o desejo e a necessidade de adquirir novas ferramentas e eletrodomésticos. “Agora estou bem equipada. Só falta eu treinar mais e acertar a mão para não queimar o arroz!”, brinca.

É assim – como um território democrático de experimentação, com tentativas, improvisos e aprendizados – que a marca mais consagrada de eletrodomésticos do país vem propor que os consumidores enxerguem a cozinha.

O convite da Brastemp é para quebrar qualquer estereótipo de chef perfeito, gourmet. “Você pode ser o chef que quiser. Independentemente da habilidade, queremos mostrar para o consumidor que ele pode, e deve, se aventurar na cozinha e que a garantia do melhor equipamento fica por nossa conta”, resume Allyne Magnoli, diretora de marketing da Whirlpool, detentora da marca Brastemp.

A empresa quer desconstruir a ideia de que uma cozinha moderna é apenas para quem entende muito de culinária. Qualquer tipo de chef pode ter os eletros Brastemp, sejam os calouros no fogão, os experts ou quem, como Luciana, já fazia o básico do cotidiano.

“Só a Brastemp pode misturar com propriedade o requinte da cozinha perfeita com o popular arroz e feijão do dia a dia. Isso porque a marca tem a performance, o design e a qualidade dos produtos muito bem estabelecidos”, diz Allyne.

Cozinha dos sonhos

Para reforçar que a cozinha dos sonhos está ao alcance de todos, a marca está com uma série de ações. Uma delas é a promoção de cashback “A cozinha perfeita para chefs imperfeitos”, em que é possível ter até mil reais em valor de volta.

Quanto mais produtos a pessoa comprar, maior será o dinheiro recebido de volta. O objetivo é dar a chance ao consumidor de conseguir ter sua cozinha completa Brastemp. Participam da promoção fogão, cooktop, forno de embutir, lava-louças, micro-ondas e coifa.

Outra iniciativa é uma experiência virtual inédita: a Casa Brastemp, um projeto interativo em 3D com oito cozinhas criadas por arquitetos, inspiradas nos diversos perfis de chefs. É possível explorar os ambientes, interagir com os produtos, ver dicas de arquitetos e conferir uma miniexposição de arte, criada exclusivamente pelo artista plástico Lobo, referência da pop art no Brasil.

Chefs no dia a dia

Por último, tem ainda a divulgação do conceito no programa Que Seja Doce, do GNT, no qual o chef Felipe Bronze vai mostrar a importância da praticidade na correria do dia a dia; e uma participação da marca na temporada 2021 de Masterchef.

Nesse último, em cada episódio, há um compilado de momentos em que chefs improvisam, erram e mostram que a imperfeição faz parte da vida de qualquer cozinheiro. O jurado Henrique Fogaça também mostra como é a rotina de um chef renomado em casa.

Não é de hoje que a marca acompanha de perto as mudanças de comportamento e as necessidades do brasileiro. São 60 anos de soluções inovadoras: foi a Brastemp que lançou a primeira lavadora automática do país e a tecnologia Frost Free.

A marca também aproveitou o espaço da porta da geladeira, inverteu o refrigerador com o freezer e trouxe a primeira lava-louças produzida em território nacional. Encantou com os produtos retrô, foi a pioneira na personalização de eletrodomésticos no mundo e apresentou o primeiro fogão e geladeira conectados à internet do Brasil.

Agora, em tempos de pandemia, com tantas mudanças na rotina dos lares, não foi diferente. A Brastemp percebeu que o isolamento resgatou a tradição de cozinhar em casa e quer ser uma parceria e incentivadora nessa jornada, oferecendo o que há de melhor em eletrodomésticos, tanto para os menus mais elaborados, a comida do dia a dia ou as primeiras aventuras culinárias.