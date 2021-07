Brasil vence Egito e se classifica para a semifinal do futebol masculino

A Seleção Brasileira de futebol masculino venceu o Egito por 1 a 0 pelas quartas-de-final das Olimpíadas, em partida realizada na manhã deste sábado, 31.

O gol da vitória foi marcado ainda no primeiro tempo pelo atacante Matheus Cunha, que recebeu livre na entrada da área e chutou no canto direito do goleiro. A assistência foi de Richarlison, artilheiro da competição, com cinco gols.

Com o Brasil controlando o jogo do início ao fim, a vantagem poderia ter sido ainda maior, se as chances a frente do goleiro egípcio fossem melhor aproveitadas.

Com o resultado, o Brasil irá pegar o vencedor de México e Coreia do Sul, que se enfrentam em jogo iniciado às 8h. A equipe do técnico André Jardine irá voltar ao campo às 5h de terça-feira. Na outra chave, Espanha e Japão irão disputar a semifinal às 8h de terça. A grande final está prevista para o próximo sábado às 8h30.