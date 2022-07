BMW G 310 RR: conheça a nova moto esportiva 'popular' da marca

Eis que a nova BMW G 310 RR – esportiva de entrada da empresa alemã – finalmente foi revelada. E essa estreante é a verdadeira prova da globalização: todo o projeto foi desenvolvido junto à indiana TVS, que também participou da criação das “irmãs” G310 R e G310 GS. Tanto é que toda a estrutura e motorização veio da versão asiática TVS Apache. Só que o estilo mudou (bem pouco).

Da poderosa BMW S 1000 RR vieram as cores, inspiradas na divisão esportiva da marca, e alguns dos detalhes que acabaram incorporados ao desenho. Na lista de equipamentos há faróis totalmente de LED e quadro de instrumentos com tela digital de 5 polegadas. Já o seletor para modos de condução muda toda configuração, desde os contidos Rain e Urban até os “ariscos” Track e Sport.

Na ficha técnica aparece o mesmo “coração” monocilíndrico de 312,12 cm³ dos modelos de entrada da marca já vendidos por aqui. Pareceu conversa de engenheiro? Para traduzir, a pequena esportiva oferece até 34 cv de potência (dependendo dos ajustes escolhidos pelo piloto), sempre com câmbio de seis marchas. E, para garantir mais segurança na pilotagem, o freio tem sistema ABS.

Para quem sonha em brincar nas pistas, a BMW G 310 RR tem suspensão com garfo invertido de 140 mm de curso na dianteira e braço oscilante duplo de 119 mm de curso na traseira – combinação que teve inspiração nas motos de corrida. Já o tanque tem capacidade para até 12 litros e o peso chega a 174 kg. No fim das contas, a velocidade máxima vai até 160 km/h (modos Track e Sport).

No mercado indiano, a novidade custa a partir de 285 mil rúpias, o que equivale a aproximadamente 19 mil reais na conversão direita. E ainda não há previsão de quando a opção esportiva virá ao Brasil, mas a empresa já oferece a naked G 310 R (34.990 reais) e a trail G 310 GS (37.990 reais). No caso de realmente chegar aqui, as principais concorrentes serão a Kawasaki Ninja e a Yamaha R3.

