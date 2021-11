Black Friday: iPhone é o produto mais desejado dos brasileiros

O iPhone é o produto mais desejado pelos brasileiros para a edição da Black Friday, que acontece na sexta-feira (26). É o que aponta o levantamento do Pelando, com mais de 350 consumidores de todo o Brasil.

Para esta edição, o celular da Apple lidera as buscas entre os 2 milhões de alertas de desejos cadastrados pelos usuários da plataforma. A lista é composta também por aparelhos eletrônicos, com 71,4% de intenção de compra, computadores e games (57%), celulares e smartphones (38,3%) e eletrodomésticos (33%).

De acordo com pesquisa da OLX, celulares e telefonia também aparecem no topo das pesquisas, seguido por móveis e eletrodomésticos. O iPhone 11, guarda-roupas e geladeiras foram os itens mais procurados nessas categorias, respectivamente no último mês.

Os smartphones da Apple são destaque na plataforma dentre os cinco celulares mais vendidos e mais procurados dias antes da Black Friday.

A economia pode chegar até a 35% ao adquirir um iPhone 7 Plus seminovo ou usado. O iPhone 6s, por exemplo, pode ser encontrado por uma média de 683 reais, 32% mais em conta que um novo. Um modelo mais recente, como o iPhone 11, custa em torno de 3.658 reais, economia de cerca de 9%.

Segundo a pesquisa do Pelando, ainda para esta edição, houve crescimento nas buscas pelos seguintes produtos: Copo Stanley, relógios inteligentes Smartwatches, aparelhos Soundbar, fones de ouvido sem fio (Galaxy Buds, Airpods, Airdots, entre outros), além do aumento na procura por fraldas e cervejas.

Cerca de 87% dos consumidores ouvidos entre setembro e outubro pretendem fazer compras nesta Black Friday e afirmam que vão investir mais do que na edição do ano passado, com um ticket médio entre 1.000 reais e 2.000 reais.

A maioria dos entrevistados prefere realizar suas compras em lojas online (84%), enquanto 16% devem comprar em lojas online e físicas. Amazon, Americanas e Magazine Luiza lideram o ranking das lojas preferidas pelos brasileiros.