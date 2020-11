Black Friday da Decolar: voo e hotel em Florianópolis sai por 300 reais

A Black Friday já começou na Decolar, maior empresa de viagens da América Latina. Antes mesmo da próxima sexta-feira 27 de novembro, a Decolar deu início a promoção Esquenta Black Friday, que terminará às 17h59 do dia 26 de novembro. A ação oferece descontos de até 50% em produtos como passagem aérea, hotelaria, locação de carros, seguro-viagem e ingressos.

As condições especiais são válidas para compras no site ou diretamente no aplicativo da Decolar. O cliente pode parcelar alguns produtos em até 12 vezes, com a possibilidade de dividir o pagamento em dois cartões de créditos ou no boleto.

Entre os maiores descontos, um pacote de 3 noites em Florianópolis, com hotel e voo incluso está saindo a partir de 302 reais (excluindo taxas). Confira as melhores ofertas:

PACOTES

Florianópolis (SC): 3 noites em Florianópolis custam a partir de 302 reais (excluindo taxas) por pessoa, com passagem aérea e hospedagem no HCI Hotel Florianópolis, com café da manhã incluído.

Natal (RN): 4 noites em Natal saem a partir de 877 reais por pessoa (excluindo taxas), com passagem aérea e hospedagem no Paradise Flat, com café da manhã incluído.

Maceió (AL): 4 noites em Maceió saem a partir de 712 reis por pessoa (excluindo taxas), com passagem aérea e hospedagem na Pousada EcoMaceió, com café da manhã incluído.

PASSAGENS AÉREAS

Rio de Janeiro: (ida e volta) a partir de 286 reais.

Porto Seguro: (ida e volta) a partir de 621 reais.

Fortaleza: (ida e volta) a partir de 721 reais.

HOTELARIA

Em Porto Seguro, a diária no Porto Seguro Eco Bahia Hotel custa a partir de 297 reais.

Já no Vivá Porto de Galinhas Resort, em Porto de Galinhas, a diária sai a partir de 466 reais.

A partir de 203 reais você pode se hospedar no Hotel Monte Felice Bosque, em Gramado.

No Rio de Janeiro, a diária no Hotel Atlântico Travel Copacabana custa a partir de134 reais.

INGRESSOS

Em Aracaju, passeio ao Cânion do Xingó sai a partir de 191 reais.

Já em Salvador, o passeio pelas Praias do Forte e Guarajuba a partir de 90 reais.

Um city tour noturno por Balneário Camboriú, com jantar incluso, sai a partir de 219 reais.

SEGURO-VIAGEM

O seguro-viagem pela América Latina custa a partir de 70 reais.

Para os Estados Unidos e Europa, o valor sai a partir de 76 reais.

LOCAÇÃO DE CARROS

Aluguel de carro em Florianópolis: a diária sai a partir de 87 reais.

Aluguel de carro em Salvador: a diária sai a partir de 98 reais.