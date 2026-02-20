Como é a academia-conceito da Bio Ritmo no Shopping Ibirapuera, em SP

A Bio Ritmo inaugurou, em agosto de 2025, uma unidade-conceito no Shopping Ibirapuera, em São Paulo, como projeto-piloto do reposicionamento da marca.

Com uma área de 1.200 m², a academia recebeu investimento superior a R$ 10 milhões e é a vitrine do novo modelo da rede, que possui 15 unidades na capital paulista.

As mensalidades variam de R$ 580 a R$ 2.000. O plano mais completo inclui personal trainer três vezes por semana, acompanhamento nutricional periódico, uma sessão mensal de fisioterapia e estacionamento gratuito por até três horas.

Atividades e diferenciais

Além da musculação e cardio, que podem ser feitos no térreo com equipamentos da Technogym, a academia oferece serviços integrados de pilates, recovery e testes de desempenho em diferentes categorias, como força, cognição, concentração, mobilidade e equilíbrio.

Outra novidade é a avaliação corporal por inteligência artificial (IA). O sistema calcula a chamada "wellness age", indicador que cruza condições físicas e funcionais com a idade cronológica do aluno. A partir dessas informações, os aparelhos orientam a prescrição de treinos e metas individualizadas para cada aluno.

Comodidades

Os alunos têm acesso a toalhas sem custo adicional, café Nespresso na recepção e vestiários com produtos de higiene da Phytoervas.

A Bio Ritmo ainda tem a previsão de inaugurar uma sala específica de recovery, com serviços como fisioterapia, liberação miofascial e botas de descompressão, coordenados por profissionais da área. A proposta é integrar recuperação e prevenção de lesões à rotina de treino.

Segundo o Grupo Smart Fit, controlador da Bio Ritmo, a unidade no Shopping Ibirapuera serve como laboratório para a expansão do novo formato. A empresa planeja replicar o modelo em futuras aberturas no Brasil e em outros mercados da América Latina.