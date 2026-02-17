Academia mais cara do Brasil cobra até R$ 4.500 e acelera expansão

A corrida pelo topo do mercado fitness premium no Brasil ganhou um novo capítulo com a expansão da SIX Sport Life. A rede, que oferece mensalidades de até R$ 4.500, prepara a inauguração de mais uma unidade em São Paulo neste mês e projeta faturamento de até R$ 90 milhões em 2026.

Fundada em 2024 pelo arquiteto Eilson Studart, ex-sócio do grupo Coco Bambu, e pelo médico Leandro Vaz, ligado ao Grupo Sabin, a marca aposta em um posicionamento de luxo inspirado no conceito de hotelaria seis estrelas. A proposta é transformar a academia em um espaço que combine treino, bem-estar, convivência social e networking.

“Queríamos uma academia que encantasse até quem não gosta de treinar”, diz Vaz.

A nova unidade paulista, localizada a cerca de 100 metros do Parque Ibirapuera, recebeu investimento de aproximadamente R$ 20 milhões. Com 1.500 m², o espaço terá rooftop com quadra de beach tennis, lounge, bar funcional all inclusive e equipamentos premium da linha Artis Luxury da Technogym.

“Fizemos grandes investimentos para que essa seja a nossa academia mais luxuosa e traga experiências premium para nossos alunos”, diz Studart.

A nova unidade da SIX Sport Life será inaugurada em São Paulo e contou com investimento de R$ 20 milhões (SIX Sport Life/Divulgação)

Experiência além do fitness

Mais do que musculação ou aulas coletivas, o modelo da SIX aposta na experiência completa. As academias contam com piscinas em mármore, saunas individualizadas, crioterapia, fisioterapia preventiva e serviços de conveniência, como manicure, escovação de cabelo, passadoria de roupas e concierge.

A estratégia é posicionar o ambiente como um espaço de convivência. Segundo o sócio Studart, os alunos permanecem em média de duas a três horas por dia nas unidades, participando de eventos, atividades esportivas e encontros sociais.

“O foco número 1 é serviço e encantamento do cliente”, afirma Studart.

Público de alta renda e networking

O público-alvo é composto majoritariamente por profissionais de alta renda, como empresários, médicos, advogados, executivos e integrantes do alto funcionalismo público. Mulheres acima de 35 anos representam cerca de 70% da base atual de clientes.

Além do bem-estar físico, a rede aposta no potencial de relacionamento.

“A academia virou também um espaço de networking”, diz Vaz.

A proposta é criar um ambiente com estilo de vida semelhante entre os frequentadores, o que tende a aumentar engajamento e fidelização.

As academias da SIX contam com design moderno, piscinas em mármore, saunas individualizadas, crioterapia, fisioterapia preventiva e serviços de conveniência, como manicure, escovação de cabelo, passadoria de roupas e concierge (SIX Sport Life/Divulgação)

Expansão e estratégia financeira

A nova unidade integra um plano de crescimento mais amplo. A SIX já possui operações em Brasília e São Paulo e mantém obras em Campinas, além de estudar novas academias em cidades como Belo Horizonte e Curitiba.

Para acelerar a expansão, a empresa estruturou um modelo que permite a investidores adquirir até 10% de participação em unidades específicas. A estratégia busca ampliar o capital disponível sem comprometer o padrão premium da marca.

O faturamento acompanha esse movimento. Após registrar cerca de R$ 24 milhões em 2025 com três unidades, a expectativa é alcançar até R$ 90 milhões em receita em 2026, impulsionada pelas novas unidades.

“O plano de longo prazo prevê cerca de 15 academias em funcionamento até 2028”, diz Vaz.

O crescimento do fitness de luxo

A aposta da SIX reflete uma tendência mais ampla do mercado brasileiro: o avanço do segmento fitness premium. Academias boutique e clubes de bem-estar têm investido em exclusividade, personalização e serviços agregados para atrair consumidores dispostos a pagar mais por experiência e conveniência.

Nesse cenário, a prática esportiva passa a ser apenas parte da proposta. Saúde, socialização, estética e networking se combinam em um modelo que transforma a academia em espaço de lifestyle, e não apenas de treino.

Para a SIX, esse posicionamento é o motor da expansão. “Queremos oferecer um ambiente que una performance, bem-estar e exclusividade”, afirma Studart.

