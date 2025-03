Belvedere é a primeira vodka oficial da Fórmula 1

A partir deste ano, a Fórmula 1 passa a contar com uma nova bebida no copo, produzida por uma das destilarias mais antigas da Polônia, que fabrica um líquido único desde 1910. A vodka Belvedere se torna uma das bebidas oficiais da competição, marcando a primeira vez que um destilado desse tipo recebe tal destaque.

Essa parceria faz parte de um acordo estratégico entre o grupo LVMH, proprietário da Belvedere, e a Fórmula 1. Ela se insere em uma celebração mais ampla de marcos importantes, como o retorno da TAG Heuer como cronometrista oficial, em comemoração aos 75 anos do esporte. Além disso, a Moët & Chandon, também do conglomerado de luxo, voltou a ser o champanhe oficial das comemorações no pódio.

"No mundo eletrizante da Fórmula 1, onde milissegundos consagram lendas e motores rugem com energia incontrolável, a Belvedere Vodka chega não apenas como parceira, mas como a personificação das festividades e do entretenimento. A Fórmula 1 não se trata apenas de velocidade; trata-se de espetáculo. E onde há uma corrida, sempre haverá um motivo para celebrar a emoção do esporte, dentro e fora das pistas", afirma François-Xavier Desplancke, CEO da Belvedere.

Como vodka oficial da Fórmula 1, a Belvedere vai potencializar ainda mais a energia do esporte, criando momentos inesquecíveis fora das pistas. A primeira grande ação será a exclusiva House of 10, uma experiência noturna icônica de Belvedere, que sediará a afterparty oficial do Fórmula 1 Louis Vuitton Australian Grand Prix 2025, em Melbourne.

Reconhecida mundialmente por sua atitude moderna e estilosa, a Belvedere redefiniu o mercado de vodka desde seu lançamento. Seus mestres destiladores, baseados em uma tradição polonesa de 600 anos, transformam centeio em uma bebida extraordinária, com sabor e caráter distintos. A vodka se tornou um ícone superpremium, após emergir dos universos da cultura clubber e da moda de alto padrão.