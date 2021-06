Bebida brasileira inédita é premiada em São Francisco

Não é um gim nem uma cachaça, tampouco é uma vodca. O Brizê, destilado nacional feito com botânicos, não se enquadra nos tipos de bebidas que você já conhece --- mas isso não impediu a mistura de ser premiada internacionalmente.

A Famiglia Griffo, marca brasileira fundada em 2017 que inventou o Brizê, define a bebida como um destilado botânico feito à base de ervas e frutas frescas 100% orgânicas.

Limão-cravo, laranja-bahia, pepino, melão, folha de louro e gengibre são alguns dos ingredientes do coquetel que foi premiado com medalha de bronze na San Francisco World Spirits Competition, que laureou o Brizê antes mesmo de a bebida chegar às gôndolas, o que está acontecendo neste mês de junho.

Na produção da bebida, utiliza-se a técnica de destilação por arraste de vapor, o que consegue extrair mais aromas e sabores de cada botânico, segundo a fabricante.

Se você ainda está se perguntando o porquê a bebida não pode ser considerada um gim, já que a manufatura é praticamente igual, a resposta está no teor alcoólico reduzido de apenas 20%, metade do que a outra bebida requer.

Com menos de 65 calorias por dose recomendada, de 50ml, o coquetel Brizê pode ser ingerido tanto puro quanto com água tônica. A proposta é a criação de drinks refrescantes e frutados para serem bebidos nos dias mais quentes, isso, com baixíssimo teor alcoólico.

Bebidas: das 4 bebidas da destilaria Griffo, 2 foram premiadas. Bebidas: das 4 bebidas da destilaria Griffo, 2 foram premiadas.

As garradas de 750ml estão disponíveis no e-commerce da Famiglia Griffo, que atende todo o Brasil, por 79,00 reais.

Além do Brizê, a marca possui em seu patifório o negroni N45, carro-chefe da marca, e os vermutes Aureah Rosé e Aureah Rosso, este último, premiado com a medalha duplo ouro em San Francisco.