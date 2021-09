Barco é convertido em sala de concerto flutuante em Londres

Os amantes de música de Londres agora podem desfrutar de apresentações de clássicos com uma diferença: em um barco que atravessas as rotas fluviais da cidade. Masayuki Tayama, o capitão e pianista do "Piano Boat", atualmente atracado em Uxbridge, nos arredores de Londres, disse que a embarcação é a única de seu tipo.

"Ela foi construída com nossas especificações como sala de concerto flutuante", disse ele, apontando para um piano de cauda Steinway novo em folha em uma extremidade da cabine, que foi transformada em sala de concerto com piso de parquê e paredes suntuosas da cor de vinho tinto. Mais tarde no mesmo dia, o capitão executou um programa que incluiu Beethoven e Schumann a uma plateia entusiasmada em trajes de noite, sentada ao redor de mesas cobertas com toalhas brancas.

Rhiana Henderson, gerente do projeto, disse que a ideia de uma sala de concerto flutuante surgiu quando ambos estavam morando em uma barcaça com um piano digital que estava atraindo interesse de transeuntes. "A ideia se desenvolveu daí... começamos a alinhar as cadeiras só para ver quantas pessoas poderíamos encaixar. E acabamos neste barco", disse ela.

Henderson disse que, nos dois meses transcorridos desde o início do projeto, o casal já organizou cinco cruzeiros e quatro feriados e que as reservas estão esgotadas para os próximos meses. "Todos dizem que é muito diferente de estar em uma grande sala de concerto porque é muito, muito acolhedor e muito íntimo".