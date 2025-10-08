Bar paulistano é eleito o 24º melhor do mundo, segundo ranking 50 Best

Não são mais os noodles que carregam a fama do Tan Tan, em São Paulo, ainda que a massa­ asiática apareça timidamente no menu da casa. Pelo terceiro ano, o estabelecimento de Thiago Bañares conquistou o topo do pódio do ranking dos 100 Melhores Bares do Brasil, segundo a EXAME Casual. Hoje, 8, a coleção de prêmios cresceu com a 24ª colocação no ranking 50 Melhores Bares do mundo, da lista 50 Best — sendo o único brasileiro na lista.

No ano passado, o bar localizado no bairro de Pinheiros, em São Paulo, havia conquistado a 31ª colocação.

“Nunca foi um plano trabalhar e me envolver com coquetelaria no nível em que está hoje, mas é uma coisa de que eu sempre gostei. Desde quando eu era cozinheiro, sempre fui muito envolvido, sempre estudei muito e sempre me interessei pelo mundo dos bares”, diz Bañares.

No ano em que a casa comemora dez anos de existência, a carta de drinques batizada “Pour-Hibition” reflete sobre a relação das pessoas com o álcool em três pontos. O primeiro se chama “Pré-proibição”, quando o consumo de álcool era social e parte da cultura popular. Para este momento, a casa sugere coquetéis inspirados na sociedade americana antes de 1920, considerada a época dourada da coquetelaria, como o drinque Elegance (70 reais), inspirado no clássico Bijou, feito com shissô, cachaça branca, Porto Guava da Cia dos Fermentados, vermute tinto e licor de ervas Abadia.

A fase “Proibição”, inspirada na época da repressão nos Estados Unidos que impulsionou a criatividade em bares clandestinos, o head bartender do grupo, Caio Carvalhaes, apresenta drinques que remetem aos anos de 1920 a 1933. A terceira parte da carta apresenta o momento “Pós-proibição”, que resgatou receitas clássicas, exaltou a liberdade criativa, como o coquetel Sinner (45 ­reais), que combina milho e rum zero produzido na casa.

Um terço do cardápio possui receitas com zero teor de álcool. “Decidimos não subcategorizá-los para mostrar que é possível integrar todo o universo da coquetelaria, apresentando as criações com consistência e profundidade”, explica Bañares. Os lámens continuam­ no menu, ao lado de pratos como o Yardbird Katsu Sando (65 reais), um hambúrguer de porco empanado com molho chuno no shokupan, e Spring Rolls-Royce (77 reais), uma versão sofisticada de harumaki, servido frio com tartar de atum, gergelim e maionese.

Serviço: Rua Fradique Coutinho, 153, Pinheiros, São Paulo. De terça-feira a domingo, das 19h às 23h. Sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h. Fechado no último domingo do mês