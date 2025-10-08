Oktoberfest, a maior celebração à cultura germânica das Américas, movimenta R$ 450 milhões em SC

A 40ª edição da Oktoberfest começa nesta quarta-feira, dia 8, com o primeiro desfile típico pelas ruas da cidade e a tradicional sangria do barril de chope, que marcam oficialmente a abertura da maior celebração à cultura germânica das Américas, realizada em Blumenau (SC).

Ao longo dos próximos 19 dias são esperados cerca de 600 mil visitantes. Os números, aliás, ratificam o tamanho do evento, que só perde em dimensão ao realizado na própria Alemanha. A previsão é que a Oktoberfest movimente cerca de R$ 450 milhões na economia de Santa Catarina.

Ou seja, por trás dos milhares de brindes ao som de Ein Prosit, existe um meticuloso planejamento e organização realizados ao longo do ano todo para entregar uma programação com segurança e atrações para toda a família. São cerca de 6 mil empregos diretos, sendo 3 mil postos de trabalho dentro da Vila Germânica, onde acontece a festa.

Guilherme Benno Guenther, diretor-geral da Oktoberfest Blumenau, afirma que o evento é uma grande vitrine para os negócios, pois envolve mais de 60 setores da economia, seja por meio de ativações e patrocínios, seja pelo fornecimento de produtos, insumos e serviços para a programação. "Este ano batemos o recorde histórico de patrocínios da Oktoberfest, com 30 marcas chancelando a nossa festa", diz.

Casa da linguiça Blumenau

A principal estreia da gastronomia da Oktoberfest em 2025 é a Casa da Linguiça Blumenau. O embutido, que desde 2024 tem Indicação de origem e é patrimônio cultural de Santa Catarina, ganha um espaço exclusivo para suas receitas dentro do evento.

A Olho Embutidos e Defumados, de Pomerode (SC), será a marca responsável pela linguiça Blumenau servida no local. Só neste ponto de venda, a expectativa é que sejam mais de 5 toneladas do produto, o que representa mais de 16 mil unidades de linguiça Blumenau.

A produção da Olho foi intensificada ao longo dos últimos dois meses para atender a Oktoberfest. A marca também tem entre os seus carros-chefes as salsichas que compõem diversos pratos da gastronomia alemã. Entre a Bockwurst e a Bratwurst (versões vermelha e branca do embutido) a previsão é de que 17 toneladas sejam comercializadas no evento.

Um dos pontos mais tradicionais da festa, a Bier Vila também promoveu uma mudança estrutural na casa para receber a Oktoberfest. O espaço que funciona o ano inteiro espera comercializar mais de 4 toneladas de joelho de porco e 20 mil batatas recheadas ao longo dos 19 dias.

E para harmonizar com tantas opções gastronômicas, claro, o bem e velho chope. A Cervejaria Blumenau, que está na Oktoberfest como uma das marcas artesanais desde 2016, prevê a produção de 80 mil litros exclusivamente para o evento.

Oktoberfest Summit

O impacto da Oktoberfest no desenvolvimento local e nos negócios também será um dos temas do Oktoberfest Summit, que promete uma imersão na organização da festa.

O encontro acontece de 13 a 15 de outubro e vai discutir como a festa transformou Blumenau (SC) num palco com visibilidade global ao longo destas quarenta edições.

Para Gelson Walker, organizador do Summit, compartilhar a expertise da Oktoberfest é também fomentar que outros municípios tenham ferramentas para transformar o turismo em desenvolvimento econômico. "Há um grande número de setores impactados diretamente pela Oktoberfest que vão, claro, dos produtores de insumos, cervejas e empresas de atendimento, mas se ampliam muito e fazem com que moradores de toda a região sejam beneficiados pelo bom resultado do evento", diz.

Os números da festa

Entre os dias 8 e 26 de outubro, a organização prevê o consumo de 2,5 milhões de copos de chope e a venda de quase 600 mil itens de culinária alemã, consolidando a festa como um dos maiores eventos gastronômicos do país.

Serão 95 bandas distribuídas em cinco palcos ao longo de 19 dias. Todas as atrações, formada por bandas locais, da Alemanha, Áustria e Argentina, irão se apresentar tocando músicas germânicas.