Banksy: as 6 obras mais valiosas do artista

Nesta semana, a agência de notícias Reuters publicou uma investigação que afirma ter revelado a possível identidade de Banksy, um dos artistas de rua mais enigmáticos do mundo. Segundo a reportagem, o grafiteiro britânico pode ser Robin Gunningham, que teria adotado legalmente o nome David Jones ao longo dos anos.

A notícia fez Banksy voltar ao centro das atenções. O artista apareceu na cena do grafite no Reino Unido nos anos 1990, ligado à cultura urbana de Bristol, e ficou conhecido por obras em estêncil com críticas sociais e políticas, abordando temas como guerra, consumismo, desigualdade e segurança pública.

Ao longo dos anos, essas intervenções urbanas também foram parar em galerias e leilões. Hoje, algumas obras do artista já foram vendidas por dezenas de milhões de libras, o que faz do pseudônimo Banksy um dos mais valiosos da arte contemporânea.

As obras mais valiosas de Banksy

Mesmo mantendo o anonimato, Banksy se tornou um fenômeno comercial. Segundo dados de leilões internacionais, algumas de suas obras já ultrapassaram £ 18 milhões (R$ 124 milhões). Veja algumas das mais valiosas já vendidas:

1. Love Is in the Bin

"Love is in the bin", obra de Banksy que se autodestruiu durante leilão (Reprodução/Sotheby)

A obra mais cara já vendida de Banksy nasceu de um dos momentos mais inesperados da história dos leilões. Originalmente chamada "Girl with Balloon", a peça foi vendida em 2018 por cerca de £1 milhão na Sotheby’s. Assim que o martelo bateu, um triturador escondido na moldura foi acionado e a tela começou a ser destruída diante do público.

O trabalho passou então a se chamar "Love Is in the Bin" e ficou ainda mais valioso. Em 2021, foi revendido por £18,6 milhões (R$ 125 mi), um novo recorde do artista.

2. Game Changer

Banksy: na tela, enfermeiras são representadas como heroínas. (Banksy/Divulgação)

Criada durante a pandemia de Covid-19, "Game Changer" mostra uma criança brincando com uma boneca de enfermeira enquanto super-heróis tradicionais aparecem descartados em uma cesta.

Banksy doou a obra ao Hospital Geral de Southampton, no Reino Unido. Em 2021, ela foi vendida por £16,8 milhões (R$ 116 mi) em um leilão da Christie’s, com o valor revertido para instituições de saúde ligadas ao NHS.

3. Sunflowers from Petrol Station

Parte da série Crude Oils, uma releitura e reelaboração de obras de arte clássicas, a peça pertencia à coleção particular do designer britânico Paul Smith e fazia uma reinterpretação dos famosos girassóis de Van Gogh (Reprodução/Leilão Noturno do Século XXI da Christie's, Nova York)

Parte da série "Crude Oils", essa obra reinterpreta o clássico "Girassóis" de Van Gogh. Na versão de Banksy, as flores aparecem murchas, numa crítica ao impacto ambiental e à dependência de combustíveis fósseis.

A pintura foi vendida em 2021 por £10,7 milhões (R$ 78 mi) na Christie’s de Nova York.

4. Devolved Parliament

Devolved Parliament, obra de arte de Banksy traz crítica política (Reprodução/Sotheby)

Uma das obras políticas mais famosas do artista, "Devolved Parliament" (Parlamento descentralizado, em português) mostra a Câmara dos Comuns britânica ocupada por chimpanzés.

A enorme tela, com quase quatro metros de largura, foi vendida por £9,9 milhões (R$ 68 mi) em 2019 — na época, o recorde de preço para uma obra de Banksy.

5. Banksquiat: Boy and Dog in Stop and Search

"Banksquiat. Boy and Dog in Stop and Search": uma das mais recentes obras de Banksy canaliza o ícone Jean-Michel Basquiat. (Reprodução/Phillips)

Criada em 2018, a obra faz referência ao artista Jean-Michel Basquiat. Na pintura, duas figuras inspiradas em um trabalho de Basquiat aparecem sendo revistadas por policiais de Londres.

Foi vendida por cerca de £7,6 milhões (R$ 53 mi) em um leilão da Phillips em 2023.

6. Love is in the air (foto de destaque)

Criada em 2003, a obra mostra um manifestante mascarado prestes a lançar um buquê de flores no lugar de uma bomba — uma imagem que se tornou um dos símbolos mais reconhecidos de Banksy. A peça faz referência a protestos e à resistência pacífica, inspirada em murais pintados pelo artista perto do Muro da Cisjordânia.

Versões em serigrafia da obra, produzidas em edição limitada, costumam alcançar entre £70 mil e £110 mil (entre R$ 485 e 770 mil) em leilões. Em vendas recentes, exemplares foram arrematados por £88.453 (R$ 616 mil) em 2024 na Phillips.

O mistério continua

Várias investigações, como a mais recente da Reuters, já tentaram desvendar a identidade de Banksy. No entanto, ela segue oficialmente sem confirmação. Representantes do artista disseram apenas que ele "decidiu não dizer nada" sobre as conclusões da reportagem.