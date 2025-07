O que pistache e Ozempic tem em comum? A resposta é importante para estratégias de marca

Pistache e Ozempic representam duas das tendências mais atuais no comportamento dos consumidores brasileiros. No setor alimentício, sairão na frente as marcas que souberem a lista completa dessas tendências e entenderem como criar sua estratégia ao redor delas.

Orientar essas empresas é o principal objetivo do estudo “Tá Quente Brasil”, realizado pela FutureBrand. A prévia, disponibilizada pela gestora de marcas durante o evento Naturaltech 2025, colocou em evidência:

O brasileiro está obcecado pelo pistache e passou a consumi-lo 80% mais em 2024. O sabor está ditando movimentações até mesmo na moda.

O aumento de 300% pela procura do Ozempic pode demonstrar dualidade entre fartura e disciplina no dia a dia.

Ná prévia das conclusões do estudo, Estela Brunhara, diretora de Consumer Behavior e Estratégia da FutureBrand, destacou:

“O que percebemos é que vivemos um momento de dualidade de sentimentos e contradições nas redes, o que impacta e reflete diretamente no comportamento de consumo”.

O estudo completo será lançado em agosto, mas a prévia já oferece uma análise interessante sobre consumo, relacionamentos e estratégias de negócios das marcas.

Muita gente parece gostar de assistir outras pessoas comendo

Importado da Coréia do Sul, o Mukbang é um formato de conteúdo onde o creator come grandes quantidades de comida na frente da câmera.

“Só no TikTok, a hashtag já reúne mais de 5,5 milhões de vídeos globalmente. O apelo visual e a curiosidade despertada por esses excessos fazem com que o conteúdo ultrapasse nichos e conquiste milhões de views”, detalha Leonardo Fioretti, líder de pesquisa qualitativa em Consumer Behavior da FutureBrand.

Segundo o estudo, além de consumir, os brasileiros também querem pertencer e seguir tendências, buscando formas de se conectar com o agora. Dados da Croma Consultoria, analisados pelo time, demonstram que 34% dos brasileiros seguem perfis de culinária nas redes sociais, com destaque para a geração X, a mais engajada com esse tipo de conteúdo.

E o bem-estar continua prioridade

Os consumidores também desejam produtos mais funcionais, que realmente façam diferença no funcionamento do corpo.

O bem-estar deixou de ser um nicho e passou a ser uma premissa básica para qualquer marca que queira se conectar com o consumidor”, finaliza Leonardo.

“A performance, que antes era associada ao trabalho, agora influencia o que comemos. Produtos como sopas com melatonina ou cervejas com proteína ilustram essa nova lógica: os alimentos precisam entregar um resultado para o corpo. O bem-estar deixou de ser um nicho e passou a ser uma premissa básica para qualquer marca que queira se conectar com o consumidor”, conclui Leonardo.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube