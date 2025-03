Com coroa de flores enviada por Lula e presença de Kassab, corpo de Fuad Noman é velado em BH

O corpo do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), está sendo velado na tarde desta quinta-feira no salão da prefeitura. A cerimônia é aberta ao público e se estenderá até as 16h. Em seguida, o sepultamento ocorrerá no Cemitério do Bonfim, em uma cerimônia restrita à família.

O momento fúnebre conta com a presença de diversas autoridades, como o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Fuad faleceu na manhã de quarta-feira devido a complicações decorrentes de um câncer, do qual havia sido considerado curado no final do ano passado.

Em pronunciamento, Kassab destacou a tristeza da perda e exaltou Fuad como um "grande homem" e "pai de família". Ele também afirmou que a reeleição do prefeito em outubro do ano passado representou uma última homenagem dos eleitores da capital mineira.

— Os eleitores de Belo Horizonte prestaram sua última homenagem ao reelegê-lo. Hoje, entendo que essa votação foi a mais bela e última homenagem, e tenho a oportunidade de agradecer isso.

Quanto à sucessão municipal, Kassab afirmou não ver prejuízo partidário com a posse de Álvaro Damião (União Brasil) e desejou que ele desempenhe uma boa gestão.

Ao longo da tarde, centenas de pessoas formaram filas na porta da prefeitura para prestar as últimas homenagens ao prefeito. Políticos de todos os partidos estiveram presentes, à exemplo da deputada estadual Lohanna França (PV).

Apesar da grande comoção, algumas lideranças políticas próximas a Fuad não puderam comparecer, como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ambos estão em missão oficial na Ásia ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os dois haviam planejado retornar ao Brasil para um encontro do PSD nesta sexta-feira, mas o evento foi cancelado devido ao falecimento do prefeito. Eles tentaram antecipar suas passagens, sem sucesso.

Pacheco entrou em contato com a viúva, Mônica Drummond, e deve se reunir com a família assim que retornar ao país. Lula e a primeira-dama, Janja, enviaram uma coroa de flores em homenagem a Fuad, destacando sua integridade e compromisso com a democracia.

Quem também não deve comparecer é o ex-prefeito Alexandre Kalil, de quem Fuad foi vice antes de assumir a prefeitura em 2022. Os dois romperam politicamente nas eleições do ano passado, quando Kalil apoiou a candidatura de Mauro Tramonte (Republicanos). Até o momento, Kalil não se pronunciou sobre o falecimento, e fontes indicam que ele também não entrou em contato com a família. Tramonte, por outro lado, esteve presente no velório.

Fuad Noman estava internado desde o dia 3 de janeiro devido a um quadro de insuficiência respiratória. Durante a internação, chegou a deixar a UTI e passou períodos sem necessidade de ventilação mecânica. No entanto, na noite de terça-feira, sofreu uma parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimado por onze minutos. Seu estado de saúde piorou progressivamente, e ele veio a óbito doze horas depois, devido a choque refratário.

O prefeito deixa a esposa, Mônica Drummond, com quem era casado há 52 anos, dois filhos e quatro netos.

A morte de Fuad surpreendeu a população de Belo Horizonte, que o havia reeleito para um novo mandato. De acordo com a legislação eleitoral, Álvaro Damião, vice-prefeito e interino desde janeiro, assume definitivamente o cargo. Visivelmente emocionado no velório, Damião solicitou que sua posse oficial ocorresse apenas no dia 3 de abril, ao fim do período de luto.