Ator de Star Wars confirma início de filmagens de série para Disney+

Prevista para 2022, Obi-Wan Kenobi será uma série do universo cinematográfico de Star Wars. Em entrevista ao programa Jimmy Kimmel Live, o ator Ewan McGregor (protagonista) confirmou o início das filmagens da série.

McGregor comentou que filmou uma cena no dia 4 de maio, conhecido como o dia de Star Wars. Na ocasião da entrevista, feita via internet, nesta semana, o ator estava em sua sala no estúdio de filmagem.

McGregor não revelou detalhes da trama ou qualquer participação de personagens conhecidos do grande público, como o vilão Darth Vader, alegando desconhecimento do roteiro.

A série será lançada no aplicativo de streaming Disney+ e terá seis episódios. A trama se passará dez anos após os eventos em A Vingança dos Sith, o episódio III da saga Star Wars, composta por nove episódios.