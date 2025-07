Athleisure em transformação: o declínio das leggings as novas tendências na moda

O conforto chegou à moda há alguns anos. Assim como o estilo athleisure, que une peças de roupa do universo esportivo a composições de roupas para dia a dia. No guarda-roupa, peças como tênis, jaquetas corta-vento e calças legging ganharam destaque tanto para idas à academia quanto para o trabalho, com combinação com peças de alfaiataria. No entanto, parece que a vez das leggings chegou ao fim, segundo o site Business of Fashion.

As novas calças que estão crescendo no mercado americano são mais largas, substituindo a compressão das leggings, e são usadas em aulas de Pilates e tarefas diárias até viagens aéreas e em jantares.

Na pandemia, a busca por calças legging aumentou segundo a ferramenta de tendências de pesquisa do Google, atingindo seu ápice em maio de 2022 no Brasil e em fevereiro de 2024 nos Estados Unidos. Mas, desde então, a busca pela peça tem sido cada vez menor.

Segundo o BoF, as marcas também reduziram a oferta desse estilo. No primeiro trimestre de 2025, as leggings representavam 39% das opções de calças nas marcas de roupas esportivas, segundo a empresa de inteligência de mercado Edited. Em 2022, o modelo representava 47% das vendas.

Nos Estados Unidos, o fim da procura por leggings pode afetar grandes marcas como a Lululemon, considerada um grande nome no setor de moda fitness. As ações da marca caíram 20% no mês passado.

"Uma legging é um item no qual só pode haver tanta inovação", disse Kendall Becker, instrutora de Pilates e diretora de moda e beleza da Trendalytics ao BoF. "Vemos isso com qualquer esgotamento de tendência: Por um momento, estamos tão fascinados com aquele item que a consumidora acaba com 20 pares no armário. E então ela se cansa disso."

O caso é semelhante às calças skinny, que perderam lugar para os cortes retos.

No Brasil, o cenário permanece estável no setor de moda fitness. Uma análise do Mercado Livre, feita em junho de 2024, comparada ao mesmo período do ano anterior, revelou que as buscas por leggings aumentaram em 288%, seguidas por tênis de corrida (182%), tops de ginástica (109%), shorts saia (106%) e camisetas esportivas (30%). Esse crescimento destaca o quanto o conforto e a praticidade estão conquistando o guarda-roupa dos consumidores.

No entanto, o termo athleisure continua em crescimento em buscas nos Estados Unidos. Um sinal de que o estilo de vida fitness ainda têm espaço para crescimento.