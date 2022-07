Ascensão e queda da Victoria's Secrets vira série documental

As revelações das estratégias das maiores marcas dos anos 1990 e 2000 são tema de recentes produções de streaming. Recentemente, a Abercrombie & Fitch voltou aos holofotes com o documentário sobre a ascensão e queda da companhia, com detalhes sobre as controversas e excludentes estratégias de seu ex-CEO, Mike Jeffries. Na esteira das denúncias, estreia hoje (14) um documentário sobre uma das marcas de lingerie mais grandiosas da década, a Victoria's Secrets e os segredos escondidos da empresa.

Conhecida pelas lingeries coloridas, perfumes doces e desfiles extravagantes com as modelos mais famosas do mundo, por trás do brilho e glamour há denúncias de assédio de funcionários e modelos, pouca diversidade entre as modelos e relações do ex-CEO Les Wexner com o criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein.

A série documental de três episódios narra a ascensão e queda da empresa, com relatos de dois ex-CEOs, funcionários e até das modelos, batizadas de “angels”. A produção também traz reflexão sobre a comunicação da empresa com a época em que estava no auge.

Porém, alguns detalhes ficaram de fora da produção, incluindo depoimentos de Wexner, hoje com 84 anos e o acesso de Epstein às modelos e ao capital da empresa.

Segundo o The Guardian, Wexner, que deixou a empresa no ano passado, recusou os pedidos de entrevista da série e negou conhecimento da má conduta sexual de Epstein enquanto estava sob seu emprego. O ex-ceo afirma que cortou os laços com Epstein em 2008.

Com nomes como Naomi Campbell, Gisele Bündchen, Alessandra Ambrósio e Cara Delevigne entre as modelos que desfilavam para a marca, no ano passado, a Victoria's Secrets anunciou um novo posicionamento com novas porta-vozes, incluindo Megan Rapinoe e Priyanka Chopra Jonas.

Os três episódios de Victoria’s Secret: Angels and Demons serão lançados na plataforma de streaming Hulu hoje (14), ainda não há previsão de estreia no Brasil.

