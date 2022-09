As tendências de bem-estar para os homens

A imagem do homem inabalável, que não chora, não expõe fragilidades, é distante e sempre forte, ativo e corajoso reflete na saúde mental e física masculina. Com isso, o tema sobre o bem-estar vem ganhando relevância na rotina deles.

Se antes o homem atraente era aquele que não se preocupava tanto com a aparência ou que não dedicava tempo para a estética por ser algo “de mulher”, hoje isso tem mudado. É possível notar um processo de redução ou abandono das linhas que delimitam as características de expressão de cada gênero, e os homens têm sido influenciados por isso. A mensagem é de que é permitido, sim, um homem cuidar da beleza, buscar procedimentos estéticos, pintar as unhas, se maquiar, usar roupas consideradas femininas, entre outras práticas.

Para Nick Paget, especialista da WGSN “o bem-estar e o cuidado estão cada vez mais presentes nas categorias, aliviando a jornada.”

Segundo pesquisa da ONU, 8 em cada 10 homens reconhecem que cuidam pouco da própria saúde e gostariam de mudar. E 54% gostariam de ter mais tempo pra se dedicar aos hobbies e prazeres da vida, sem serem julgados como frouxos ou pouco ambiciosos (ONU, 2016).

Bem-estar além da performance

As atividades físicas em casa cresceram mais de 70% e o dobro de pessoas está fazendo aulas online ou em aplicativos.

Além disso, mais homens têm praticado esportes que não focam só no desempenho físico, mas também trazem mais equilíbrio. Nos EUA, a proporção de homens praticantes de yoga subiu de 17,8% em 2012 para 28% em 2016.

A casa como o templo do bem-estar

Incorporação de cuidado mental e físico, com flexibilidade e atenção aos detalhes, apoiando os consumidores. Iluminação, fragrâncias, música, toque e até neblina se unem em novos produtos em prol do bem-estar.

Segundo pesquisa da WGSN, os homens vão redescobrir os benefícios mentais e psicológicos de um bom banho, reformulando o ritual para refletir masculinidades e necessidades pós-covid. Produtos focados em saúde da pele e bem-estar pessoal, como máscaras faciais, ganham espaço na rotina deles.

Dentre as tendências, os “rituais com propósito”, como tradução para a indulgência, conversam melhor com os homens. Homens vão aderir ao #bathscaping, investindo em velas, sais de banho, sabonetes, escovas de corpo e roupas para favorecer o relaxamento.

*aEste conteúdo faz parte do estudo feito pela WGSN e Aramis que tem como objetivo traçar a evolução das diferentes masculinidades e os impactos no presente e futuro da sociedade, no consumo e na realidade dos homens brasileiros. O material é resultado do cruzamento de pesquisas aprofundadas sobre o tema com conversas com diferentes especialistas: time estratégico Aramis, estrategistas WGSN e sociólogos e profissionais brasileiros envolvidos com masculinidades.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos pra você aproveitar seu tempo livre com qualidade