As 3 características que motivaram a Hering a ter uma collab com a Cosmo

A Hering, uma das marcas mais antigas do Brasil, com 144 anos de história, foi fundada em 1880 em Blumenau, Santa Catarina. Conhecida por suas camisetas básicas e democráticas, a marca tem expandido seu portfólio consideravelmente nos últimos anos. De tempos em tempos, a Hering lança colaborações para trazer peças com um outro estilo, mas sempre mantendo o DNA da empresa.

A partir desta quinta-feira, 13, chega às lojas e ao e-commerce da Hering a coleção feita em parceria com a marca carioca Cosmo, que tem como essência três pilares: energia vibrante, a alma solar e o espírito do Rio de Janeiro. Esses elementos foram incorporados à coleção, como explica Tess Argolo, diretora de estilo da Hering.

“A coleção é uma celebração da nossa brasilidade e do estilo de vida descontraído que tanto nos inspira, com peças que unem a essência da Hering, com seu conforto e versatilidade, à estética vibrante e autêntica da Cosmo. Cada estampa e detalhe foi desenvolvido para traduzir a energia do Rio de Janeiro, com um toque de nostalgia e muita modernidade,” afirma Tess.

Coleção Hering Cosmo. (Divulgação/Divulgação)

Para entrar no clima do Carnaval, a coleção exalta a energia vibrante e solar, com peças versáteis e casuais que combinam conforto e estilo. Blusas, calças, bermudas, vestidos e biquínis, além de acessórios como bolsas, pochetes e garrafas, trazem estampas exclusivas de ondas e listras em cores que remetem ao verão. Materiais como tule, algodão e tricô reforçam o DNA das marcas, oferecendo peças elegantes e confortáveis para a temporada de verão.

Em março, a Hering lançará o segundo drop da coleção, reforçando a conexão entre estilo e funcionalidade. O conceito "sport vintage" guiará a coleção, equilibrando modelagens clássicas com um estilo de vida ensolarado e esportivo. A coleção trará o frescor dos códigos gráficos inspirados no universo do surf, aliados ao aspecto técnico das roupas fitness. O portfólio completo incluirá bermudas, tops e outras peças versáteis.