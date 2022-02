Após fim da série, Kardashians voltam à televisão em abril

Após 20 temporadas que alçaram o sobrenome Kardashian ao sucesso, a família norte-americana está de volta à televisão. Desta vez, no streaming Star+ no Brasil.

Com data de lançamento prevista nos Estados Unidos no dia 14 de abril, por enquanto apenas o teaser está disponível.

Com pleno acesso às suas vidas, a célebre e amada família Kardashian retorna com sua nova série.

Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie ligam novamente as câmeras para revelar a verdade por trás das manchetes. Desde a intensa pressão de administrar negócios multimilionários até momentos simples do dia a dia, de brincadeiras entre as irmãs a levar as crianças na escola, a nova série vai prender os telespectadores com a honesta e fascinante história de vida.

Ben Winston é o produtor executivo ao lado de Emma Conway, Elizabeth Jones e Danielle King, que também atuam como showrunners.