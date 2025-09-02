Após Anna Wintour, Vogue escolhe nova sucessora; saiba quem é

Chloe Malle: conheça a nova editora-chefe da Vogue (Jamie McCarthy/Getty Images)
Repórter de POP
Publicado em 2 de setembro de 2025 às 09h22.
Ao que tudo indica, a Vogue dos EUA já escolheu a nova editora-chefe da revista: a jornalista Chloe Malle, filha da atriz Candice Bergen (Murphy Brown) e do cineasta francês Louis Malle (Atlantic City). A informação foi confirmada pela Vogue.
A escolha para a sucessão foi feita pela própria Anna Wintour, que deixou o cargo de editora-chefe na revista após quase quatro décadas à frente da publicação. Coincidentemente, Malle assume o novo cargo no ano em que completa 40 anos.
Formada na Brown University (Rhode Island, EUA), a jornalista carrega uma extensa carreira em publicações de moda. Foi repórter do New York Observer por anos, e já colaborou com The New York Times e WSJ Magazine. Entrou na Vogue em 2011, como social editor, e marcou a cobertura de moda ao noticiar com exclusividade o casamento de Naomi Biden na Casa Branca em 2022. Também fez uma entrevista com Lauren Sanchez, pouco antes de seu casamento com Jeff Bezos.
Esposa e mãe de dois filhos, desde 2023, é diretora da Vogue.com e co-apresentadora do podcast The Run-Through. Tem uma conta ativa nas redes sociais, na qual frequentemente se pronuncia sobre política. É abertamente contra a administração de Donald Trump nos Estados Unidos, e já e postou roupas e mensagens em apoio aos democratas nas redes sociais.
Desde 2020, Wintour ocupa o cargo de diretora de conteúdo da Condé Nast, supervisionando outras publicações do grupo como Vanity Fair, Wired, GQ, Architectural Digest, Bon Appétit e Condé Nast Traveler. O único título do grupo que ela não comanda é a The New Yorker, supervisionada por David Remnick.
Aos 75 anos, Wintour, que revolucionou a Vogue desde sua chegada, foi responsável por transformá-la de uma publicação conservadora em uma formadora de tendências. Seu trabalho rendeu capas não convencionais, como a primeira com uma modelo usando jeans stonewashed, em 1988, além de quebrar a tradição e colocar um homem na capa da revista em 1992.
Desde 1995, Anna Wintour também comanda a organização do Met Gala, evento anual que arrecada fundos para o Costume Institute do Metropolitan Museum of Art (Met). Considerado o maior evento beneficente da moda, a última edição ultrapassou US$ 31 milhões (equivalente a R$ 177,1 milhões) em arrecadação.
Wintour é responsável por selecionar cerca de 450 convidados para o Met Gala a cada ano, reunindo personalidades de setores como tecnologia, esportes, arte e entretenimento. O evento, conhecido pelos looks extravagantes, gera ampla repercussão nas redes sociais.