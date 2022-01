Amazon revela subtítulo de "O Senhor dos Anéis" que dá dicas sobre enredo

A cara e tão esperada série de fantasia da Terra-Média da Amazon.com tem nome: The Lord of the Rings: The Rings of Power (O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder, em tradução livre).

A Amazon Prime Video revelou o nome completo da série de ficção na quarta-feira, antes de sua estreia em 2 de setembro.

A história se passa milhares de anos antes dos eventos nos livros da saga O Senhor dos Anéis, do escritor J.R.R. Tolkien, que se passa na terra fictícia da Terra-Média e foi trazida à vida em filmes de grande sucesso.

O subtítulo prenuncia uma história "que une os principais eventos da Segunda Era de Tolkien: a forja dos icônicos anéis", disse a Amazon em comunicado.

Os criadores J.D. Payne e Patrick McKay disseram que a série "une todas as principais histórias da Segunda Era da Terra-Média: a forja dos anéis, a ascensão do Lorde das Trevas Sauron, o conto épico de Númenor e a Última Aliança de Elfos e Homens".

"Até agora, o público só viu na tela a história do Um Anel", acrescentaram. "Mas antes que houvesse Um, havia muitos... e estamos empolgados em compartilhar a história épica de todos eles."

A Amazon gastou cerca de 465 milhões de dólares filmando a primeira temporada da série, de acordo com funcionários do governo da Nova Zelândia, onde a série foi gravada. A empresa prevê fazer cinco temporadas da série, tornando-a uma das mais caras de todos os tempos.

Segundo a Amazon, a primeira temporada estará disponível em mais de 240 países em vários idiomas. Novos episódios serão lançados semanalmente.