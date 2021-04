Amanda Seyfried e James Norton enfrentam tensão e terror em filme

Amanda Seyfried e James Norton interpretam um casal jovem cujo casamento e vida degeneram quando eles se mudam para uma casa mal-assombrada no norte do Estado norte-americano de Nova York no filme de terror "Things Heard & Seen".

Ganha pouco, mas gostaria de começar a guardar dinheiro e investir? Aprenda com a EXAME Academy

Baseado no romance "All Things Cease to Appear", de Elizabeth Brundage, o filme da Netflix conta a história de Catherine e George Claire, que trocam Manhattan pela cidade pequena de Chosen com a filha de 4 anos depois que ele recebe uma oferta para lecionar em uma faculdade próxima.

Catherine abdica da carreira para apoiar o marido e se dedica a transformar uma antiga fazenda de laticínios em um lar, auxiliada por dois órfãos locais que parecem muito ligados à casa.

Como George fica cada vez mais distante e encantado com a atenção de suas alunas jovens, Catherine logo se vê isolada e assustada com acontecimentos inexplicáveis na nova casa.

É o segundo filme de terror de Seyfried em um ano – ela fez "You Should Have Left" em 2020. "Este é meu gênero favorito. Não me canso dele", contou a atriz, conhecida pela franquia "Mamma Mia!", à Reuters.

Norton disse que o filme, que se passa nos anos 1980, trata de temas relevantes hoje. "Há algo nesta jornada que infelizmente, particularmente à luz do (movimento #MeToo) nos últimos anos, vemos estes tipos de homens ameaçados por mulheres... vemos mulheres fazerem sacrifícios pelo cara. E não faz sentido. É muito antiquado", afirmou.

Quais são as tendências entre as maiores empresas do Brasil e do mundo? Assine a EXAME e saiba mais.