Alysa Liu vira coleção da Nike após ouro olímpico em 2026

Alysa Liu foi um dos nomes mais comentados dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026 — não só pelo ouro, mas pelo jeito leve com que ocupou um dos ambientes mais pressionados do esporte.

Agora, a atleta de 20 anos se uniu à Nike para lançar uma coleção-cápsula inspirada em sua trajetória. O lançamento chega no dia 30 de abril com duas peças: um moletom com capuz e uma camiseta, com preços entre US$ 45 e US$ 70 (entre R$ 240 e R$ 370).

As peças usam base preta e trazem uma estampa monocromática da patinadora em movimento, com efeito de alto contraste. A assinatura de Liu aparece como detalhe final, reforçando o caráter pessoal da collab.

Do artístico ao streetwear

Com a nova coleção, a Nike segue a tendência de transformar momentos esportivos emblemáticos em produto cultural e um ativo de estilo.

A atleta de ascendência chinesa fez uma performance que encantou o mundo todo, tanto pelos saltos cravados quanto pelo sorriso no rosto, de quem estava se divertindo na pista de patinação. O resultado foi uma volta triunfal, que levou a medalha mais valiosa para casa e encerrou um jejum de 24 anos dos Estados Unidos.

Mais do que celebrar o título, a parceria se apoia na narrativa da atleta. Liu se aposentou ainda adolescente, voltou dois anos depois e reconstruiu a carreira sob suas próprias regras. Esse percurso, marcado por autonomia e decisões pessoais, também virou a narrativa da coleção.

Além disso, a coleção aproxima Liu de fãs antigos e novos e reposiciona a patinação artística, conectando o esporte ao universo do streetwear.