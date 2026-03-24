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Alysa Liu vira coleção da Nike após ouro olímpico em 2026

Parceria leva a estética da patinação para o streetwear

Nike X Alysa Liu: nova coleção-cápsula celebra trajetória da patinadora que encantou o mundo (Reprodução/Nike/Getty Images)

Nike X Alysa Liu: nova coleção-cápsula celebra trajetória da patinadora que encantou o mundo (Reprodução/Nike/Getty Images)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 24 de março de 2026 às 10h07.

Alysa Liu foi um dos nomes mais comentados dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026 — não só pelo ouro, mas pelo jeito leve com que ocupou um dos ambientes mais pressionados do esporte.

Agora, a atleta de 20 anos se uniu à Nike para lançar uma coleção-cápsula inspirada em sua trajetória. O lançamento chega no dia 30 de abril com duas peças: um moletom com capuz e uma camiseta, com preços entre US$ 45 e US$ 70 (entre R$ 240 e R$ 370).

As peças usam base preta e trazem uma estampa monocromática da patinadora em movimento, com efeito de alto contraste. A assinatura de Liu aparece como detalhe final, reforçando o caráter pessoal da collab.

Do artístico ao streetwear

Com a nova coleção, a Nike segue a tendência de transformar momentos esportivos emblemáticos em produto cultural e um ativo de estilo.

A atleta de ascendência chinesa fez uma performance que encantou o mundo todo, tanto pelos saltos cravados quanto pelo sorriso no rosto, de quem estava se divertindo na pista de patinação. O resultado foi uma volta triunfal, que levou a medalha mais valiosa para casa e encerrou um jejum de 24 anos dos Estados Unidos.

Mais do que celebrar o título, a parceria se apoia na narrativa da atleta. Liu se aposentou ainda adolescente, voltou dois anos depois e reconstruiu a carreira sob suas próprias regras. Esse percurso, marcado por autonomia e decisões pessoais, também virou a narrativa da coleção.

Além disso, a coleção aproxima Liu de fãs antigos e novos e reposiciona a patinação artística, conectando o esporte ao universo do streetwear.

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