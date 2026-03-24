Depois do ouro olímpico, Lucas Pinheiro conquista mais um título inédito para o Brasil

Lucas Pinheiro Braathen: brasileiro foi campeão da Copa do Mundo de Esqui Alpino nesta terça-feira, 24
Repórter
Publicado em 24 de março de 2026 às 12h30.
Poucas semanas depois de conquistar o primeiro ouro olímpico de inverno da história do Brasil, Lucas Pinheiro Braathen voltou a fazer história. Nesta terça-feira, 24, o brasileiro venceu a etapa final da Copa do Mundo de Esqui Alpino, em Lillehammer, na Noruega, e garantiu o título do Slalom Gigante da temporada.
Com o tempo de 2min20s65, Lucas Pinheiro assegurou o Globo de Cristal da modalidade, troféu dado ao atleta com melhor desempenho ao longo do circuito. É mais uma conquista inédita para o Brasil no esqui alpino.
O Globo de Cristal é o principal troféu da Federação Internacional de Esqui na Copa do Mundo de Esqui Alpino. O título no Slalom Gigante é inédito tanto para Lucas Pinheiro quanto para o Brasil.
A disputa pelo título foi decidida na última prova. O suíço Marco Odermatt, principal rival na temporada, errou logo na primeira descida e não pontuou. Com isso, o brasileiro fechou o ranking com 547 pontos, contra 495 do adversário.
"Eu tenho tanto para falar, mas não estou preparado para falar nada. Eu entrei nessas finais sabendo que para ganhar o Globo eu tinha que sair do zero. Só espero inspirar outras pessoas, sabendo que eles podem fazer qualquer coisa", disse Lucas após a vitória.
Antes disso, o atleta já havia marcado seu nome na história ao conquistar o ouro olímpico nos Jogos de Inverno de Milão-Cortina, também no Slalom Gigante. Lucas já tinha um título de Copa do Mundo no Slalom, em 2023, quando ainda defendia a Noruega, mas nunca havia vencido na disciplina em que brilhou nesta temporada.