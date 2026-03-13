A submarca 'cult' que é a aposta da Nike para disputar o mercado outdoor

A Nike está reposicionando sua submarca ACG (All Conditions Gear) para se fortalecer no mercado global de equipamentos outdoor. Criada em 1989 como a divisão da empresa voltada a produtos para diferentes terrenos e condições climáticas, a linha agora passa por um processo de rebranding para se aproximar do grande público. As informações são do Business of Fashion.

O próprio nome já indica a proposta: "All Conditions Gear", em tradução livre, significa equipamentos para todas as condições. De início, a ideia era desenvolver calçados e roupas capazes de funcionar em diferentes tipos de terreno e clima, do hiking à corrida em trilha, mas o portfólio está se expandindo para outras frentes, inclusive projetos maiores, como um campo de futebol portátil capaz de receber partidas em qualquer lugar.

A ACG sempre teve participação discreta no portfólio da Nike. A empresa nunca divulgou números de vendas da linha, mas ela manteve relevância entre entusiastas da marca ao longo dos anos, especialmente com modelos de calçados que viraram "cult" entre colecionadores, como o Mowabb, criado por Tinker Hatfield, além de modelos como Air Humara, LDV e Goadome.

De submarca de nicho a aposta estratégica

O grande objetivo da Nike é recolocar o esporte e a performance no centro de sua comunicação. Nesse movimento, a ACG surge como um atalho para ampliar a presença da marca no universo outdoor — transformando o "patrimônio cultural" da linha em uma nova frente de crescimento.

A companhia utilizou os Jogos Olímpicos de Inverno de Milano-Cortina para promover a submarca, algo incomum para linhas menos conhecidas, mas que reverberou em US$ 7,7 milhões para a Nike durante o evento, segundo dados da Launchmetrics. Entre as ações da marca está a colaboração com o tenista Jannik Sinner, que recebeu uma jaqueta ACG feita sob medida.

Entre os lançamentos recentes está o ACG Ultrafly, descrito pela marca como um "supershoe" voltado para corrida em trilha. Outro destaque é o top Radical AirFlow, desenvolvido para manter atletas mais frescos por meio de aberturas que direcionam o fluxo de ar para a pele.

O corredor de trilha Caleb Olson utilizou ambos os produtos durante a ultramaratona Western States de 2025, quando registrou o segundo melhor tempo da história da prova.

Outra ativação foi o All Condition Express, um trem temático da ACG que percorreu durante quatro dias o trajeto entre Milão e os Alpes Orobic, com experiências guiadas para consumidores e equipamentos da marca.

Reposicionamento interno

Internamente, a Nike também reorganiza a estrutura da linha: agora, a ACG opera de forma mais próxima de marcas independentes dentro do grupo, como Jordan Brand e Converse. Além disso, a empresa decidiu incorporar sua divisão Nike Trail sob o guarda-chuva da ACG, como um 'hub' focado em produtos para performance em atividades outdoor.

Além disso, a ACG abriu sua primeira loja independente no shopping Sanlitun Taikoo Li, em Pequim, com foco em equipamentos para hiking e corrida em trilha.

Para analistas do setor, a movimentação pode representar um novo ponto de crescimento para a Nike. Matt Powell, consultor sênior da BCE Consulting, avalia que a empresa possui vantagens competitivas naturais no segmento outdoor, principalmente por sua força no mercado de calçados.

"Não há razão para que a Nike ACG não possa ser tão grande quanto a The North Face ou a Columbia", disse ele. "A Nike tem uma vantagem natural de poder ter um negócio de calçados maior do que a North Face ou a Columbia devido à sua base sólida em calçados. Este é um novo negócio adjacente viável para eles", completou.