Alpine, equipe da F1, confirma Alonso para a temporada de 2022

O bicampeão mundial de Fórmula 1, Fernando Alonso, permanecerá na equipe Alpine da F1 pela segunda temporada em 2022, informou a equipe nesta quinta-feira.

O espanhol, de 40 anos, que havia feito um "grande anúncio" em uma mensagem codificada no Twitter na quarta-feira, continuará correndo ao lado do francês Esteban Ocon, que fechou um novo contrato de três anos com a equipe de propriedade da Renault no início desta temporada.

"Estou muito feliz em confirmar a prorrogação do contrato com a Alpine F1 Team para 2022", disse Alonso, que ganhou seus dois campeonatos com a equipe, que tem sede em Enstone, quando correu pela Renault em 2005 e 2006, em uma declaração antes do Grande Prêmio da Bélgica a ser realizado neste fim de semana.

"Me senti em casa no momento em que voltei para esta equipe e fui recebido de braços abertos."

Alonso, vencedor de 32 corridas, retornou à Fórmula 1 este ano, depois de duas temporadas em que competiu no Campeonato Mundial de Endurance e no Rally Dakar.

Ele desempenhou um papel fundamental na conquista da primeira vitória de seu companheiro de equipe Ocon Ocon na corrida final na Hungria, mantendo a Mercedes de Lewis Hamilton. O quarto lugar nessa corrida foi o seu melhor resultado da temporada.

O espanhol é atualmente o 11º na classificação geral, com 38 pontos.

"Fernando tem impressionado a todos nós desde que voltou ao esporte no início deste ano", disse Laurent Rossi, presidente-executivo da Alpine.

"Seu desempenho na Hungria foi outro exemplo de seu pedigree de corrida e lembrou a todos como ele é um piloto habilidoso."

A prorrogação do contrato de Alonso era amplamente esperada.

Assine a EXAME e acesse as notícias mais importantes em tempo real.