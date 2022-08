Adidas e Victorinox se juntam para criar tênis (e canivete)

Eis que Adidas e Victorinox se juntaram e, dessa collab, surgiram desde um tênis criada por ambas as marcas até um canivete em edição limitada. Vale dizer que ambos os produtos já estão à venda, mas apenas para mercados específicos (como Canadá, Estados Unidos, México e Japão), inclusive o Brasil, onde o tênis é oferecido a mil reais e o canivete a 527 reais – ambos em e-commerce oficiais.

“Collabs são um pilar estratégico do nosso esforço e nós estamos muito orgulhosos de anunciar essa grande parceria com a Adidas. Estamos entusiasmados com o resultado desses produtos, que trazem design exclusivo e detalhes interessantes”, afirma Veronika Elsener, CMO do grupo Victorinox.

No caso do tênis, batizado EQT 93 Victorinox, um dos destaques é o desenho diferenciado para cada pé: no esquerdo, há referências do fabricante suíço, com direito à silhueta de canivete no calcanhar, enquanto o logotipo foi estampado na lateral e as coordenadas da sede aparecem através do solado; no direito, há três listras tradicionais da Adidas, logotipo no calcanhar e as coordenadas alemãs.

Já o canivete Victorinox Classic SD Solemate Limited Edition tem logotipo do fabricante de um lado e aço com desenho “damasco” que é tradicional da marca. Na lâmina, foram gravadas as coordenadas de ambas sedes: da Victorinox em Ibach, na Suíça; e da Adidas, em Herzogenaurach, na Alemanha. E há oito funções (como lâmina, tesoura, chave de fenda e pinças), sempre com garantia vitalícia.

Não foram reveladas quantas unidades de cada lançamento serão destinadas ao mercado brasileiro, mas, para quem ficou interessado em comprar ambos os produtos dessa collab, a boa notícia é que as marcas trabalham em conjunto para tentar unir tênis e canivete no dia a dia. Por isso, existe uma bolsa de couro que pode ser anexada próxima aos cadarços e um chaveiro inspirado na Adidas.

