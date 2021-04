“A Voz Suprema do Blues” leva dois prêmios na noite de abertura do Bafta

“A Voz Suprema do Blues”, drama de jazz na Chicago dos anos 1920, recebeu dois prêmios na abertura do Bafta no sábado, mas a disputa pelas principais honrarias continua aberta com uma lista de candidatos que destaca a diversidade.

O primeiro dia da cerimônia, realizada virtualmente por causa da pandemia de Covid-19, se concentrou principalmente nas categorias técnicas e entregou nove prêmios.

“A Voz Suprema do Blues”, com Viola Davis e o falecido Chadwick Boseman, venceu figurino e maquiagem e penteado. “Mank”, filme histórico sobre Hollywood, levou direção de arte.

Os principais prêmios serão anunciados neste domingo, quando o diretor Ang Lee receberá o Bafta Fellowship, homenagem pelo conjunto da obra da Academia Britânica de Artes do Cinema e da Televisão. O drama norte-americano “Nomadland” e “Rocks” lideraram as indicações, com sete cada.

Após críticas no ano passado de que o Bafta apresentou uma lista de indicados apenas com atores brancos, mais da metade dos 24 indicados desta vez são atores de minorias étnicas.

“Nomadland”, sobre uma comunidade de pessoas que moram em vans, está na disputa por melhor filme, atriz principal, com Frances McDormand, e melhor diretora com Chloe Zhao, uma das quatro mulheres entre os seis indicados dessa categoria.

Os outros candidatos a melhor filme são “Os 7 de Chicago”, drama sobre protestos da Guerra do Vietnã nos anos 1960, a comédia de humor negro “Bela Vingança”, o drama sobre demência “Meu Pai” e o filme sobre Guantánamo, “O Mauritano”.