"Nomadland" ganha prêmio de melhor filme no Bafta

O drama da recessão nos Estados Unidos "Nomadland", sobre uma comunidade de moradores de vans, foi o grande vencedor do Bafta do Reino Unido no domingo, levando os prêmios de melhor filme, direção --para Chloé Zhao, nascida na China--, e atriz, para Frances McDormand.

A cerimônia da Academia Britânica de Artes do Cinema e da Televisão (Bafta) aconteceu ao longo de duas noites, com os indicados se reunindo por vídeo, devido à pandemia de Covid-19.

No entanto, as estrelas Hugh Grant e Priyanka Chopra Jonas apareceram pessoalmente no Royal Albert Hall de Londres, enquanto Renee Zellweger e Anna Kendrick apresentaram prêmios diretamente de um estúdio em Los Angeles.

"Nomadland", que já ganhou prêmios nesta temporada de premiações, é estrelado por McDormand, de 63 anos, que vive uma viúva que, na esteira da recessão econômica dos Estados Unidos, transforma sua van em uma casa móvel e sai pela estrada, ocupando empregos sazonais ao longo do caminho.

"Gostaríamos de dedicar este prêmio à comunidade nômade que tão generosamente nos recebeu em suas vidas", disse Zhao, que venceu a categoria de direção, em seu discurso de aceitação.

"Obrigado por nos mostrar que envelhecer é uma bela parte da vida, uma jornada que todos devemos valorizar e celebrar. A forma como tratamos nossos idosos diz muito sobre quem somos como sociedade e precisamos fazer melhor."

O melhor filme britânico foi para "Bela Vingança", com uma história relacionada ao movimento #MeToo, que também ganhou roteiro original.

A academia também prestou homenagem ao príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth, que morreu na sexta-feira, aos 99 anos. Philip foi nomeado o primeiro presidente da academia em 1959. Seu neto, o príncipe William, é o atual presidente da Bafta.

