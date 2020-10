A Netflix divulgou nesta segunda-feira, 19, o trailer do filme A Voz Suprema do Blues, estrelado por Viola Davis e Chadwick Boseman, a última em que atuou. Ele morreu no dia 28 de agosto, aos 43 anos, devido a um câncer de cólon.

Produzido por Denzel Washington, o filme é uma adaptação de uma peça de teatro, e conta a história das tensões entre o trompetista Levee, interpretado por Boseman, com a lendária cantora de blues Ma Rainey, personagem de Viola, devido a divergências criativas enquanto a mesma grava um novo álbum, na década de 1920. A estreia está marcada para 18 de dezembro deste ano.

“Essa é a voz que transformou a música, impactou gerações e que vai mexer com os nossos corações”, diz a publicação da Netflix que conta com o trailer do filme, finalizando em 2019. Assista: