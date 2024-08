A Pirelli anuncia fotógrafo para o calendário de 2025

O Calendário Pirelli, o mais célebre dos anuários, vem acompanhando o comportamento da sociedade. Entre o fim dos anos 1990 e meados de 2010, prevaleceu o apelo sensual que dominou a linguagem das revistas masculinas e das campanhas publicitárias. Nos anos mais recentes, no entanto, as fotos têm mostrado mulheres bem-sucedidas, de beleza real e longe da perfeição, e reinterpretações de histórias lúdicas.

No ano passado, pela primeira vez os retratos do calendário foram feitos por um artista nascido na África, apenas com homens e mulheres negros. Para a edição deste ano, o fotógrafo convidado foi Prince Gyasi, de Gana. Entre as celebridades fotografadas estão a modelo Naomi Campbell, o ator Idris Elba, a cantora Angela Bassett e o escritor e produtor músical Jeymes Samuel, também conhecido como The Bullitts, entre outros.

Agora, a Pirelli anuncia que o fotógrafo para o calendário de 2025 será Ethan James Green.

O fotógrafo nascido em Michigan e radicado em Nova York mistura a franqueza de seu Centro-Oeste nativo com a amplitude e o brilho de sua cidade adotiva, resultando em retratos de intimidade surpreendente que capturam e amplificam a essência de seus temas. Trabalhando em temas como identidade contemporânea, sexualidade e estilo, ele construiu um corpo de trabalho singular em sua profundidade e ponto de vista.

1 /5 Otumfuo Osei Tutu II. (His Royal Majesty Otumfuo Osei Tutu II)

2 /5 Prince Gyasi. (Prince Gyasi)

3 /5 Angela Bassett. (Angela Bassett)

4 /5 Amanda Gorman&Margot Lee Shetterly. (Amanda Gorman&Margot Lee Shetterly)

5/5 A modelo Naomi Campbell. (Naomi Campbell)

O primeiro livro de Green, Young New York (2019, Aperture), é uma coleção de retratos tirados de amigos e colaboradores nos parques do centro de Nova York que narra o escopo da identidade queer da última década. Sua segunda monografia, Bombshell (2024, Baron), subverte a ideia do estereótipo "bombshell", explorando e reinterpretando o conceito ao convidar suas modelos a se estilizarem e posarem de maneiras que incorporem sua perspectiva pessoal sobre feminilidade, glamour e sex appeal.

Elaborando sua visão altamente pessoal da comunidade artística de Nova York, Green fundou a New York Life Gallery em 2022. A galeria sediada em Chinatown convida os visitantes a um círculo de artistas do centro da cidade com exposições e programação centrada em artistas emergentes e em meio de carreira, arquivos desconhecidos e obras de arte do século XX.

Seu trabalho apareceu em publicações como Aperture, Arena Homme +, Dazed, Double Magazine, Foam Magazine, i-D, L'Uomo Vogue, M le Monde, Perfect, The New Yorker, Time, Vogue, Vogue Italia, W Magazine e WSJ Magazine. Ele também colaborou com diversas marcas de moda, entre elas Alexander McQueen, Dior, Fendi, Louis Vuitton, Miu Miu, Prada, Tom Ford e Versace.