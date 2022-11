Calendário Pirelli 2023 é apresentado em Milão em evento glamouroso

Vinte e oito fotos oníricas, entre sonho e realidade. Quatorze modelos, entre Nova York e Londres. A beleza e o talento como instrumentos de inclusão. Esse é o "Love Letters To The Muse", o Calendário Pirelli 2023 assinado por Emma Summerton, que foi apresentado em Milão, Itália, na noite desta quinta-feira, 16. Uma obra prima dividida entre surrealismo e modernidade.

"Nossa diversidade é nossa força", disse Ashley Graham durante a noite de gala realizada na antiga fábrica da Pirelli, no bairro da Bicocca, na cidade italiana. Uma declaração que mostra como a fotografa escolheu modelos com histórias intensas, dando um sentido diferente para essa obra de arte

Summerton é a quinta mulher a assinar o calendário Pirelli, que ao longo dos últimos sessenta anos se tornou um verdadeiro objeto de culto, sinônimo de glamour, de arte e de exclusividade.

"Eu o descreveria como eu pensando em tudo o que me inspirou" disse a fotógrafa em entrevista à EXAME, "Existe uma vontade de criar um plataforma, colocar todas essas inspirações nas fotos, escolher mulheres que personifiquem esses talentos, essas mensagens e criar uma plataforma para elas se expressarem através do calendário e do meu trabalho".

Para CEO da Pirelli, Calendário 2023 representa a "percepção do sonho"

Segundo Marco Tronchetti Provera, CEO global da Pirelli, o Calendário "É um mundo feito de sonhos, feito de magia. Um mundo que de alguma forma quer nos convidar a olhar para este realidade muito complexa, mesmo com um olhar diferente. Emma Summerton fez um trabalho extraordinário, ela nos dá uma percepção do sonho, da beleza e o termo "Musa" é um termo mágico".

A 49ª edição do calendário dedicada pela fotógrafa australiana às suas musas. Ou seja, às muitas mulheres que, em sua busca pela inspiração, a guiaram pelos caminhos e escolhas como artista e como pessoa.

"Para o Calendário eu quis voltar à raiz etimológica da palavra musa. Na origem, a Musa não representava apenas a fonte de inspiração, mas também todos aqueles que possuiam talento na literatura, ciências e artes", explica Summerton afirmando "estar fascinada por mulheres que fazem coisas extraordinárias e criativas, mulheres que me inspiraram ao longo da minha carreira e da minha vida, começando pela minha mãe. Pessoas com quem aprendi muito: escritoras, fotógrafas, poetisas, atrizes e cineastas. Minha ideia foi, portanto, celebrar essas mulheres incríveis e criar um mundo onde representá-las".

Durante a apresentação na noite e gala da Pirelli, a fotógrafa explicou que "minhas fotos, a fronteira entre as personagens que as modelos encarnam, e o que elas realmente são, não está definida e tudo se mistura em imagens que relembram o realismo mágico".

As modelos fotografadas são:

Lila Moss – A vidente;

– A vidente; Adwoa Aboah – A rainha;

– A rainha; Karlie Kloss – A erudita tecnológica;

– A erudita tecnológica; Sasha Pivovarova – A pintora;

– A pintora; Lauren Wasser – A atleta;

– A atleta; Emily Ratajkowski – A escritora;

– A escritora; Cara Delevingne - A performista;

- A performista; Bella Hadid – A duende;

– A duende; Kaya Wilkins – A música;

– A música; Precious Lee – A contadora de histórias;

– A contadora de histórias; He Cong – A sábia;

– A sábia; Adut Akech – A apanhadora de sonhos;

– A apanhadora de sonhos; Ashley Graham – A ativista;

"É a fantasia que se encontra realidade, é a ideia de que você pode ser você mesmo em um mundo de fantasia", disse Lauren Wasser, ícone feminista e ativista, que sofreu a amputação de suas pernas por choque anafilático, "Espero você vê força, resiliência, você não precisa desistir. A vida é difícil, você tem que defender nosso futuro, defender o amanhã, você tem que olhar para tudo como um desafio, espero que você entenda que se eu conseguir, Você também pode".

Respeitando a tradição de exclusividade, o Calendário Pirelli não foi colocado à venda, mas será distribuído apenas para VIPs em edição limitada.