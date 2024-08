Dia Mundial da Fotografia: Bob Wolfenson comandará expedição fotográfica no Peru

O Dia Mundial da Fotografia é celebrado hoje, 19, data que marca a apresentação pública do Daguerreótipo, o antecessor das câmeras fotográficas, na Academia de Ciências da França, em Paris, no ano de 1839.

A invenção trouxe ao mundo um novo código visual. "As fotos modificam e ampliam nossas ideias sobre o que vale a pena olhar e sobre o que temos o direito de observar. Constituem uma gramática e, mais importante ainda, uma ética do ver. Por fim, o resultado mais extraordinário da atividade fotográfica é nos dar a sensação de que podemos reter o mundo inteiro em nossa cabeça — como uma antologia de imagens”, escreveu Susan Sontag (1933-2004) no livro Sobre Fotografia (Companhia das Letras).

A obra, ganhadora do National Book Critic Circle Award de 1977, é um livro que fez história no âmbito dos estudos da imagem. Publicado originalmente no Brasil em 1983, reúne ensaios escritos na década de 1970, em que a romancista e filósofa analisa a fotografia como fenômeno de civilização desde o aparecimento do Daguerreótipo, no século 19.

“Após o fim do evento, a foto ainda existirá, conferindo ao evento uma espécie de imortalidade (e de importância) que de outro modo ela jamais desfrutaria”, escreveu Sontag. Essa relação entre ver, fotografar e criar memórias é um dos caminhos explorados pela Auroraeco, que desde 1999 trabalha com destinos únicos e roteiros exclusivos, especializada em viagens ativas de caminhada, bicicleta e de conhecimento.

Alguns dos locais mais icônicos e cenográficos do país andino, como o Vale Sagrado, Machu Picchu e a cidade colonial de Cusco estarão no roteiro. (Giovanna Sicchio/Divulgação)

No ano em que completa 25 anos em expedições personalizadas e com elevado padrão de serviços, a operadora lança uma experiência inspiradora: as Jornadas Fotográficas no Peru em parceria com o fotógrafo Bob Wolfenson.

Wolfenson é fotógrafo desde os 16 anos. Tornou-se uma das referências nacionais na sua área ao longo de seus mais de 50 anos de carreira, transitando entre vários gêneros da fotografia, desde retratos, moda, nus, passando por seus projetos pessoais, até trabalhos para campanhas publicitárias.

Imersão

A viagem imersiva de sete dias de duração irá ocorrer entre 11 e 17 de setembro de 2024. Guilherme Padilha, sócio fundador da empresa, afirma que “uma das características dessa expedição fotográfica é que durante todo o período é possível aliar o aprendizado técnico e a vivência desse grande nome da fotografia brasileira com a exploração de paisagens e da cultura peruana”, diz ele, que também foi pioneiro em oferecer tours de bike na América Latina.

No roteiro, alguns dos locais mais icônicos e cenográficos do país andino, como o Vale Sagrado, Machu Picchu e a cidade colonial de Cusco, onde os participantes poderão, sob a orientação de Wolfenson, capturar imagens em comunidades locais, mercados tradicionais, cerimônias ancestrais e, entre uma atividade e outra, degustar a autêntica culinária peruana. Tudo registrado, também, por um fotógrafo peruano que acompanhará a viagem, Diego del Rio.

Bob Wolfenson: tornou-se uma das referências nacionais na sua área ao longo de seus mais de 50 anos de carreira. (Divulgação)

Sobre esta expedição, Wolfenson afirma que “vai ser uma experiência diferente estar no Peru com alunos falando e exercendo a fotografia com a luz natural, sem o controle de um estúdio. Estou bem animado com esta parceria”.

Padilha complementa: “Enquanto operador e travel designer curioso e apaixonado pelo que faço, posso afirmar que cada momento será uma celebração da cultura e da autenticidade peruanas, proporcionando aos participantes a possibilidade de criar narrativas visuais únicas”, avalia. “Em síntese, é uma aventura transformadora, em que cada fotografia contará uma história e cada momento, uma lembrança”, conclui.

E como disse Susan: “Colecionar fotos é colecionar o mundo”.

Serviço:

Auroraeco – Jornadas Fotográficas no Peru

Site: https://www.auroraeco.com.br

Instagram: @auroraeco

Informações: 11 97608-9325