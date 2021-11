A partir de memórias olfativas, irmãs criam marca de beleza e bem-estar

O cheiro da Mata Atlântica das férias em Ilhabela, os campos de lavanda e alecrim na Espanha, as parreiras da casa da avó no interior. Estas são algumas das memórias olfativas que as irmãs Marina e Helena Barbosa, fundadoras da Inner Beauty, escolheram como fragrâncias para a marca de beleza e bem-estar.

Ainda que tenham seguido por áreas distintas, Helena se formou em direito e Marina em administração, as irmãs gêmeas se encontraram em momentos parecidos na carreira. E após uma carreira sólida no mundo corporativo, desejavam empreender em um negócio próprio que unisse bem-estar e sustentabilidade.

“Eu viajava muito para vários países do mundo, e mesmo nesse ritmo mais frenético, me sentia super-realizada profissionalmente. Mas sempre estive ligada a essas práticas de bem-estar e de terapias holísticas, fazia ioga e meditação e pensava ‘porque não criar uma marca?’. Por volta de 2018 eu comecei a criar um portfólio, e a Marina tinha essa intenção de criar uma marca própria, no fundo a gente acabou unindo isso”, conta Helena.

Marina, que trabalhava com desenvolvimento de projetos estratégicos com marcas que tem a sustentabilidade como pilar, achou que a pandemia seria o momento propício para lançar a Inner Beauty. “Após quatro anos trabalhando com outras marcas, vi essa oportunidade de investir na nossa própria marca”, conta.

As irmãs Marina e Helena Barbosa, fundadoras da Inner Beauty

Lançada no final de agosto deste ano, a marca tem no processo criativo a aromaterapia e o princípio de Clean Beauty e sustentabilidade nos produtos. Com um portfólio com home spray, três velas aromáticas, uma vela com cristais, óleo corporal e três deo colônias roll on, em dezembro, serão lançados séruns para o rosto e corpo.

A fabricação da Inner Beauty é nacional, assim como as fragrâncias, desenvolvidas pelo perfumista francês Olivier Paget. O encontro entre as fundadoras e o perfumista trouxe já no primeiro encontro o aroma definido para o óleo corporal, que contém vitamina E, óleo de semente de uva e coco. “O Olivier é uma pessoa incrível e conseguiu traduzir todas as memórias”, diz Helena. O produto foi finalista do Prêmio Atualidade Cosmética 2021, na categoria banho e higiene.

Os produtos são multifuncionais, garantindo um nécessaire minimalista. “Os dois séruns resolvem todos os problemas do skincare, queremos ser mais práticas e simplificar um pouco a rotina de beleza”, explicam as fundadoras.

Atualmente os produtos podem ser encontrados em São Paulo nas lojas Amoreira, Conceito E, Casa Cipó, e TÉA Bem-Estar, Summer House (em Ilhabela) e através do site http://www.innerbeauty.com.br