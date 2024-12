A moto indiana que foi um fenômeno no Brasil em 2024

O setor de vendas de motos no Brasil tem mostrado um crescimento constante nos últimos anos. Dados da Fenabrave mostram que, de janeiro a novembro deste ano, foram emplacadas 1,723 milhão de motos, quase 300 mil unidades a mais do que no mesmo período do ano passado, um crescimento de 19%. Especialistas apontam diversos fatores para esse crescimento, destacando uma maior estabilidade econômica do país e a busca da população por soluções de transporte mais ágeis.

Embora a Honda continue sendo a líder isolada no ranking geral, com mais de 1,181 milhão de motos emplacadas no acumulado de janeiro e novembro, alguns segmentos chamam a atenção. Um exemplo é a categoria Custom, que se destaca por motos com design mais clássico, mas altamente eficiente e tecnológico.

A marca indiana Royal Enfield, presente no Brasil há sete anos, já é líder no segmento Custom, com a Hunter 350 no topo, acumulando 5.128 unidades emplacadas neste ano. Mas um lançamento chamou a atenção em 2024: a Super Meteor 650. Na estreia, em apenas 48 horas, foram comercializadas 650 unidades. A demanda foi tão alta que chegou a ter uma uma fila de espera com 1,3 mil pessoas e um tempo estimado de entrega de quatro meses.

O sucesso da Super Meteor 650 foi inesperado, como conta Renato Ferri, gerente de Marketing da Royal Enfield Brasil. “O projeto da Super Meteor 650 tinha a missão de combinar o DNA da nossa marca, características e personalidade cruiser, com o refinamento e sofisticação que o público espera, além de um motor que entregasse potência e leveza simultaneamente”, afirma.

Um dos principais atrativos da moto é seu preço, significativamente abaixo dos concorrentes. A Super Meteor 650 chega ao Brasil com preços a partir de R$ 33,99 mil para a versão Astral, R$ 34,49 mil para a versão Interstellar, e R$ 34,99 mil para a versão Celestial, incluindo a entrega até o cliente, algo inédito no setor.

Segundo Gabriel Patini, diretor-executivo Latam da Royal Enfield, novas encomendas são feitas por meio de uma lista de intenção de compra. "Temos um setor na Índia que elabora os kits para montagem das motos aqui no Brasil, dedicado exclusivamente a nós, para atender à alta demanda", conta.

Como é a Super Meteor 650

A Super Meteor 650 é uma motocicleta da linha premium, projetada para a estrada. Seu motor bicilíndrico oferece trocas de marcha precisas, forte aceleração em baixas rotações e uma resposta de aceleração sem esforço. Tem 648 cilindradas e 53,3 Nm de torque.

O design inclui um assento baixo e largo e uma posição de pilotagem descontraída, proporcionando conforto em viagens longas. Também possui um painel de instrumentos digital-analógico de inspiração retrô com tela LCD e navegação Tripper integrada.

Fábrica e Concessionárias

Fundada em 1901 na Inglaterra e atualmente de propriedade indiana, a Royal Enfield é uma das maiores fabricantes de motos do mundo. No Brasil, a marca possui uma fábrica na Zona Franca de Manaus desde dezembro de 2022, em parceria com a Dafra, que monta kits enviados da Índia.

Entre 2023 e 2024, a Royal Enfield registrou um crescimento de 44% nas vendas e estabeleceu uma meta agressiva de expansão, com planos de aumentar de 28 para 38 concessionárias até o fim do ano. As novas concessionárias serão abertas em cidades do interior de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, além de Cuiabá, no Mato Grosso. Para 2025, a meta é chegar a 60 concessionárias.

Para o próximo ano, está previsto o lançamento do modelo Himalayan e da Shotgun 650.