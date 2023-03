A Montblanc convida a uma jornada pela biblioteca em nova campanha

Em tempos de tanto sentimento de urgência causado pelo uso de novas tecnologias e exposição nas redes sociais, a nova campanha da Montblanc traz uma sensação de conforto. Mas nunca de acomodação. Nas novas peças da maison de luxo, dândis modernos passeiam por corredores de tradicionais bibliotecas. Lembra delas?

The Library Spirit, ou o Espírito da Biblioteca, a mais recente campanha da Montblanc, nos convida a percorrer centenas de prateleiras, milhares de livros e milhões de palavras em uma jornada de aprendizado, inspiração e descoberta imersiva.

O universo das palavras é também o universo da Montblanc, criadora de ferramentas que possibilitam captar pensamentos e colocar as emoções no papel. Os produtos expostos fazem parte da nova linha Montblanc Sartorial, com códigos de design inspirados na beleza e na experiência da caligrafia.

Frascos de tinta do arquivo Montblanc inspiraram o desenho triangular das alças da bolsas da coleção, enquanto a construção das laterais evocam a abertura de um envelope com duas peças de couro sobrepostas. Um sistema modular permite que pequenas peças sejam unidas a bolsas maiores.

Canetas, relógios e fones de ouvido

Dessa forma, com a sobreposição de bolsas e carteiras, são criadas novas funcionalidades, com a incorporação de atitudes e muitas possibilidades de customização.

Outras peças-chave que completam a coleção incluem a Meisterstück Great Masters Calligraphy Precious Resin 149 com sua ponta curva, particularmente adequada para escrita e esboços detalhados; o relógio Montblanc 1858 Iced Sea com seu mostrador original com padrão de geleira; e os elegantes fones de ouvidos Montblanc MB 01.

Sim, fones de ouvido, porque o uso de ferramentas tradicionis de comunicçaão não excluem a praticidade trazida pelos gadgets.

Para a Montblanc, bibliotecas ao redor do mundo são destinos extraordinários de iluminação onde o conhecimento é transmitido através do tempo e das gerações. A cada virada de página e através de cada palavra escrita no papel, os exploradores literários são transportados para um novo universo.

Biblioteca como destino autêntico

Capturada pelo fotógrafo de renome mundial Mariano Vivanco, a campanha visual captura o ator britânico Callum Turner, ao lado dos modelos Kit Butler, Justice Joslin e Mattia Narducci, enquanto exploram as maravilhas das prateleiras cheias de livros de uma biblioteca.

Caneta Montblanc na mão, Callum escreve em seu caderno, refletindo sobre as descobertas que faz nessa jornada, absorvendo novas ideias e histórias.

“Bibliotecas são um lugar de conhecimento, intimidade e emoções, onde as palavras estão ali para serem descobertas por toda a eternidade, expressando a força da imaginação do seu autor através do tempo”, diz Marco Tomasetta, diretor artístico da Montblanc.

Segundo Tomasetta, a biblioteca é um destino autêntico para a Montblanc, uma maison que sempre defendeu o poder das palavras e a forma como elas moldam nossa identidade cultural coletiva. “Com esta campanha, queremos convidar outras pessoas a entrar neste mundo para se inspirar, aprender algo novo, ser desafiado.”

