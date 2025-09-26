Um roteiro pela Barra Funda, o bairro eleito o 3º mais descolado do mundo

O bairro da Barra Funda foi recentemente eleito o terceiro mais descolado do mundo pela revista britânica Time Out, em um ranking que avaliou 39 localidades globais. Entre ruas históricas e espaços que respiram arte e criatividade, fervilham boas opções para quem quer comer bem.

Por ali é possível encontrar cafés contemporâneos, bares descolados, pizzarias artesanais e restaurantes autorais, tudo isso inserido em um contexto urbano carregado de história. Confira restaurantes, galerias de arte, teatros e hotéis pelo bairro.

Restaurantes

Ama.zo – Cozinha Peruana

Amazo: Ostras Ponzu (Luiz Morales Tineo/Divulgação)

O restaurante sob o comando do chef limenho Enrique Paredes, traz o melhor da comida peruana, explorando também os sabores amazônicos. A cozinha é muito bem cuidada e conta com pratos estéticos. Para acompanhar os drinks autorais da casa, vale provar os Tacos Acevichados (R$66), Tacos crocantes de milho recheados com tartar de pescado do dia, maionese acevichada e guacamole; e o Pao con Chimbombo (R$63), que leva escabeche de lulas defumadas sobre pão crocante de fermentação natural, com aioli, mousse de batata-doce e tsukemono de pimenta-de-cheiro.

Serviço: Rua dos Guaianazes, 1149 - São Paulo/SP - Fone: (11) 99560-4321 | Horário de funcionamento: terça das 12h às 15h30, quarta a sexta das 12h às 15h30 e das 19h às 22h, sábado das 12h às 16h30 e das 19h às 22h, domingo das 12h às 16h30

Paul’s Boutique

A Paul’s Boutique é referência em pizza estilo nova-iorquino em São Paulo. Desde 2022, aposta em ingredientes de qualidade, colaborações relevantes e um posicionamento que vai além da gastronomia, unindo lifestyle e cultura urbana. Além dos sabores clássicos – como o de Milho com Bacon (R$21 a fatia) – a casa oferece um sabor exclusivo por mês. A pizza especial de setembro é a de Alcachofra (R$24 a fatia), com creme de espinafre, mussarela, alcachofra, pimenta-do-reino, parmesão e manjericão.

Serviço: Rua Silva Pinto, 450 - São Paulo | Horário de funcionamento: segunda das 17h às 23h; de terça a domingo das 12h às 23h

Trilha Fermentaria

A Trilha Fermentaria é a extensão da fábrica da Trilha Cervejaria na Barra Funda. O espaço funciona como bar e palco de eventos, sempre em movimento e aberto a colaborações com cozinheiros e restaurantes parceiros. A massa das pizzas leva malte e levedura usados na produção de cerveja, criando um elo entre cozinha e fábrica. Pelo terceiro ano consecutivo, a casa foi eleita pela Veja Comer & Beber como o melhor bar de chope de São Paulo.

Entre as pedidas, o Bolinho de Cupim Defumado (2 un., R$ 29) acompanha caramelo de pimenta sriracha, que pode ser harmonizado com a Brasa Colheita, uma Juicy IPA com lúpulo brasileiro (7% ABV, R$ 29, chope). Já a Pizza de Pastrami (R$ 50), feita com massa de malte de cerveja, leva molho de tomate, mussarela, pastrami e mostarda fermentada. A sugestão é acompanhar com a Melonrise, também uma Juicy IPA (7% ABV, R$ 29, chope).

Serviço: Rua Cônego Vicente Miguel Marino, 390 – São Paulo | Horário de funcionamento: quarta a sexta, das 18h às 00h; sábado, das 12h às 00h; domingo, das 16h às 22h

Suei

Localizado na Rua Sousa Lima, o Suei reúne gastronomia, coquetelaria e música em um mesmo espaço. Criado por Andrea Vilas Boas, Claudia Nakamoto e Ana Laura Miotto, também sócias do bar Bandeira Bandeira, o endereço propõe uma programação que combina pratos sazonais, drinks autorais e pista de dança comandada por DJs.

Do cardápio, vale experimentar os Oniguiris (2 un., R$ 24), em versões de atum com shissô ou umeboshi com furikake, além do sanduíche Kimcheese (R$ 24), tostex de queijos com kimchi e maionese japonesa caseira. Entre os coquetéis, destaque para o Vai, Mas Volta (R$ 39), à base de whisky Jim Beam, shrub de laranja e gengibre, limão-siciliano, mel e aquafaba, com opção de preparo com whisky Maker’s Mark (R$ 60). Outra pedida é o Pepini (R$ 33), feito com gim, pepino, limão, Noilly Prat e shrub de pimentas.

Aberto de quinta a segunda, o Suei é também ponto de encontro para profissionais da indústria em suas folgas às segundas-feiras, quando a casa recebe convidados da cozinha e do bar.

Serviço:Rua Souza Lima, 328 – São Paulo/SP – Whatsapp: NC | Horário de funcionamento: quinta, sexta e segunda, das 19h à 1h; sábado, das 16h à 01h; domingo, das 16h às 22h

A Baianeira

53º A Baianeira: segunda unidade d’A Baianeira no MASP (Divulgação/Divulgação)

Comandada pela chef Manu Ferraz, A Baianeira nasceu na Barra Funda há 11 anos, antes de ganhar espaço no Masp. O sobrado branco do bairro funciona como embaixada de Almenara, no Vale do Jequitinhonha, cidade natal da chef, e mantém raízes mineiras e baianas em pratos preparados com técnica e afeto.

No cardápio, o pão de queijo é símbolo da casa (R$ 10), servido puro ou recheado com opções como doce de leite (R$ 22), carne de panela (R$ 25) e queijo de Almenara (R$ 18). Entre os principais, estão o picadinho de carne de panela com ovo caipira (R$ 56), a costelinha caramelizada com abacaxi (R$ 69) e a moqueca de peixe (R$ 89). O menu ainda inclui versões de baião com carne de panela (R$ 56), siri (R$ 68) ou legumes (R$ 54).

De terça a sexta, os triviais lembram o formato de PF, com arroz, feijão, legumes da feira e uma proteína à escolha, que pode variar de carne de panela a omelete. Para adoçar, bolos, doces de leite e goiabada, além de sobremesas como mousse de cupuaçu com chocolate (R$ 23) e crème brûlée de goiaba (R$ 23).

O restaurante conta também com carta de vinhos elaborada pelas sommelières Cassia Campos e Daniela Bravin e mantém reconhecimento no guia Michelin como Bib Gourmand desde 2019.

Serviço: Rua Dona Elisa, 117 – São Paulo/SP – Whatsapp: (11) 94380-1847 | Horário de funcionamento: terça a sexta, das 9h às 15h; sábado, das 9h às 16h

Boteco de Manu

Na esquina agitada da Avenida Pacaembu com a Rua do Lavradio, o Boteco de Manu é a versão mais descontraída e informal da chef Manu Ferraz e ocupa um charmoso casarão antigo, com grandes portas vermelhas, pé-direito alto e paredes de tijolo aparente. No menu, destaque para os petiscos, como o pastel pocado — nas versões abóbora com quiabo, carne com queijo ou misto —, o risole de milho e a coxinha de camarão. A carta de drinques, elaborada pela bairmaid Chula, celebra clássicos dos botecos, como batidas e caipirinhas.

Serviço: Rua do Lavradio, 235, Barra Funda. De quarta a sexta-feira das 18h à 00h. Sábado e feriado das 13h às 23h30. Domingo das 12h às 18h. Tel. (11) 98867-3379

Komah

Komah: restaurante coreano na Barra Funda (Laís Acsa/Divulgação)

Aberto em 2016, o Komah foi responsável por colocar a gastronomia coreana de vez na rota gastronômica de São Paulo. O restaurante, hoje comandado pelo chef Daniel Park – que assumiu o bastão do fundador Paulo Shin –, segue sendo referência na Barra Funda com uma cozinha que une técnicas tradicionais e influências globais. Além do salão ampliado e do bar com drinques autorais inspirados na Coreia, a casa mantém a excelência que a consagrou desde o início. Entre os destaques do cardápio estão o Samgiopsal + Ssam Set (R$83), panceta assada e glaceada ao molho gochujang (apimentado), acompanhada de ssam set; e o Kimchi Bokumbap com Omelete (R$78), arroz salteado com kimchi (acelga fermentada e apimentada) servido com omelete cremosa.

Serviço: Rua Cônego Vicente Miguel Marino, 378 – Barra Funda, São Paulo/SP – Fone: (11) 3392-7072 | WhatsApp: (11) 91652-2249 | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 12h às 15h e das 18h30 às 22h; quinta e sexta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h; sábado das 12h às 16h e das 19h às 23h

Cultura

Janaina Torres Galeria

Até 4 de outubro, a Janaina Torres Galeria apresenta a individual A vida interior das plantas de interior, do artista visual e pesquisador Daniel Jablonski. Em formato de instalação, a exposição transforma a galeria em um estúdio fotográfico situado “fora do tempo”, integrando elementos dos séculos 19 ao 21, como tapetes persa, adereços cênicos, equipamentos fotográficos e uma planta estabilizada em laboratório.

Serviço: Janaina Torres Galeria. Endereço: R. Vitorino Carmilo, 427 - Barra Funda, São Paulo

Theatro São Pedro

Theatro São Pedro é iluminado com velas para concerto com ballet (Fever/Divulgação)

Considerado patrimônio histórico e cultural de São Paulo, nos próximos meses o Theatro São Pedro terá na programação concertos da Banda Jovem do Estado, da Orquestra Tom Jobim e do Coral Jovem do Estado, com repertório popular e erudito, assim como dos grupos artísticos do GURI e do NDC (Núcleo de Desenvolvimento de Carreiras) da Escola de Música do Estado de São Paulo — EMESP Tom Jobim.

Estarão no palco do teatro apresentações com a Academia da Ópera de Paris e da temporada de música de câmara, que conta com artistas brasileiros convidados — com destaque para o programa A Ópera Sobe o Morro, uma homenagem à cultura afro-brasileira. Outro evento marcante será o espetáculo Čiurlionis: Lituânia em Sons, Palavras e Cores, que celebra os 150 anos de nascimento do artista lituano Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.

Em outubro, podem ser conferidos a ópera Candinho e o espetáculo infantojuvenil Contos de Dinizia: Nossas Histórias, Nossas Canções, uma celebração da música e da memória que convida o público jovem a redescobrir a história do Brasil por meio de suas canções. Além disso, de forma gratuita o público pode assistir ao concerto La Symphonia Botanica, parte da Temporada Brasil-França 2025, com a compositora Michelle Agnes Magalhães e o prestigiado grupo francês L’Itinéraire.

Serviço: R. Barra Funda, 171 - Barra Funda, São Paulo

Onde se hospedar

Rio Hotel by Bourbon São Paulo

O Rio Hotel by Bourbon São Paulo Barra Funda é uma opção estratégica para quem busca praticidade na cidade. A unidade conta com 201 apartamentos de categoria Superior, em versões duplas, casal ou solteiro, equipados com frigobar, TV a cabo e banheiro com chuveiro. A estrutura oferece academia, áreas de convivência, café da manhã no restaurante In Samba e room service 24 horas.

A localização facilita o deslocamento para centros de eventos como Anhembi, Expo Center Norte, Espaço das Américas e Pro Magno. O hotel fica a 19 km do Aeroporto de Congonhas, 27 km do Aeroporto Internacional de Guarulhos, 2 km do Terminal Rodoviário Barra Funda e 5 km do Terminal Tietê. Entre os atrativos de lazer e compras próximos estão a Avenida Paulista, o Allianz Parque, o Estádio do Morumbi, a Rua 25 de Março, o Shopping Bourbon e a Oscar Freire.

Serviço: Av. Marquês de São Vicente, 77 – São Paulo | Reservas: (11) 3393-6000