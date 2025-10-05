Vai uma taça? Confira três novidades que chegam ao mercado de vinhos

Prepare a taça, abra espaço na adega e deixe o saca-rolhas à mão: três lançamentos acabam de chegar às prateleiras para renovar a experiência de quem aprecia vinho. Confira.

Quinta de Azevedo

A região de Vinhos Verdes é conhecida por vinhos acessíveis e fáceis de beber. Atualmente, produtores locais buscam focar na construção de um portfólio direcionado apenas em vinhos de alta gama. É o caso da Quinta de Azevedo, que, neste ano, lança, no Brasil, por meio da importadora Zahil, três vinhos: Escolha Loureiro, Escolha Alvarinho e Torre Grande Escolha.

O Escolha Loureiro é elaborado exclusivamente com a Loureiro produzida na Quinta de Azevedo. Este lançamento tem uma abordagem moderna da casta, com algum tempo de maturação, enquanto preserva o frescor. Aromaticamente exuberante, dominado por notas de frutos tropicais. Em boca é fresco e vibrante, com toques cítricos bem presentes. O estágio parcial em madeira confere ao vinho sabor intenso e uma sutil cremosidade, junto de um final muito persistente (R$ 263).

Quinta de Azevedo: Escolha Loureiro, Escolha Alvarinho e Torre Grande Escolha. (Divulgação/Divulgação)

O Escolha Alvarinho é produzido exclusivamente com Alvarinho da Quinta de Azevedo. Este vinho revela um perfil maduro e intenso da casta, mantendo frescor e tipicidade aromática, com cerca de 15% do lote maturado em carvalho francês usado e seis meses sur lie apenas para arredondar o paladar e prolongar o final, sem mascarar os aromas (R$ 263).

Já o Torre Grande Escolha é produzido com a seleção das melhores uvas da Quinta de Azevedo, mas principalmente com a Alvarinho. Boa parte do vinho estagia até oito meses em barricas e tonéis de carvalho francês usados, o que lhe confere maior complexidade e textura sedosa. O restante se mantém em inox, em contato com as borras, para preservar a acidez e o caráter frutado das variedades. Um vinho gastronômico, que alia estilo amadurecido e frescor, com grande elegância (R$ 740).

Philosophia Terroirs de Expressão

A marca Philosophia Terroirs de Expressão é mais um empreendimento do Grupo Góes, empresa brasileira fundada em 1938 e hoje dirigida pela quarta geração da família, tendo Cláudio Góes no cargo de CEO do grupo, os enólogos Fábio Góes e João Góes como responsáveis pelas pesquisas de novos terroirs e pelo desenvolvimento dos novos rótulos e o agrônomo Rodrigo Formolo, com grande experiência em terroirs diferenciados, cuidando dos vinhedos no interior do estado.

Com o lançamento do Philosophia Syrah e da nova sede para receber o público, a produtora paulista apresenta seu portfólio premium (Ricardo-D'Angelo/Divulgação)

A vinícola recém-inaugurada e situada em São Roque foi uma das pioneiras no Brasil a utilizar o método inovador de vindima de inverno para desenvolver sua linha. Há pouco mais de uma década, pesquisadores e viticultores do Sudeste passaram a explorar uma técnica que permite que as uvas amadureçam fora do ciclo tradicional de verão, de forma que a maturação das uvas aconteça no inverno. A solução adotada foi a da dupla poda: a primeira feita na primavera para a formação dos ramos produtivos e a segunda feita no verão, para aí sim caminhar para o efetivo ciclo de frutificação. A colheita acontece entre o final de junho e o início de agosto.

Elaborados de uvas cultivadas em terroirs que vêm produzindo excelentes safras de inverno (Divinolândia, Itobi, sul de Minas Gerais e São Roque), os rótulos que compõem o portfólio da nova vinícola são: Philosophia Cabernet Franc, Philosophia Syrah Foudre, Philosophia Reserva de Família, Concreto Cabernet Franc & Syrah, Maestria Chardonnay, Fortificado Gumercindo, Lotes de Coleção (com quatro varietais: Verdelho, Petit Verdot, Touriga Nacional e Tempranillo) e a linha Thésis (novidade que reúne os varietais de Sauvignon Blanc, Cabernet Franc Rosé, Malbec e Syrah). Nos próximos meses, outras expressões terroirs de inverno de destaque, como Espírito Santo do Pinhal, Brasília, Rio de Janeiro e Bahia, devem complementar a família de produtos.

Vinhos Perrito

Criado pelo wine hunter Vicente Jorge como uma homenagem para sua filha, Perrito é um vinho feito com cuidado artesanal, propósito e uma história por trás: a inspiração veio do Marquinhos, o cachorro da família, um Dachshund (Salsichinha) carismático que se transformou no símbolo da marca.

Perrito Tinto: Cabernet Sauvignon com toques de madeira e frutas vermelhas (Divulgação/Divulgação)

A primeira linha, produzida no Chile, chega ao mercado com 6 mil garrafas, em três versões especiais:

• Perrito Branco – Sauvignon Blanc fresco e delicado, com 13% de álcool. Notas de abacaxi, cítricos, maçã verde e grama cortada. Ideal com lulas, peixes, salmão, risotos e aperitivos leves.

• Perrito Rosé – Rosé 100% Syrah com aromas de frutas vermelhas e lavanda. Notas de cereja ácida, cítricos e flores em paladar fresco e elegante. Ideal com peixes, frutos do mar, saladas e queijos macios.

• Perrito Tinto – Cabernet Sauvignon com toques de madeira e frutas vermelhas. Notas de ameixa e especiarias com final longo e equilibrado. Ideal com churrasco, pizza, massas, hambúrguer e tábuas de frios.