A IWC mostra seu legado histórico em exposição em São Paulo

Para a manufatura de relojoaria de Schaffhausen, na parte alemã da Suíça, este é realmente o ano do Ingenieur, que quer dizer engenheiro em alemão. Versões do clássico relógio foram apresentadas este ano na Watches & Wonders, o salão de relojoaria em Genebra, com ótima acolhida por parte dos aficionados pela marca.

Como parte das celebrações do Ingenieuer, uma mostra para convidados será realizada em São Paulo, nos dias 29 e 30 de outubro. A chamada “Casa IWC Ingenieur”, na Casa Wooding, no Alto de Pinheiros, será uma imersão no legado do modelo criado pelo designer Gerald Genta.

Quem vai receber os convidados para assistir à mostra e participar de uma watchmaking class, uma aula de como montar um movimento, entre outras experiências, será o Chief Design Officer da IWC, Christian Knoop.

A história do Ingenieur

A crise do quartz, na década de 1970, afetou toda a indústria relojoeira tradicional. Os novos relógios japoneses eram muito mais baratos e as marcas suíças tiveram de se reinventar, transformando peças funcionais em objetos de desejo.

Nesse cenário, a IWC Schaffhausen recorreu a Gérald Genta para fazer uma nova versão de seu Ingenieur. Lançado nos anos 1950, o modelo era então um relógio de ferramenta antimagnético, voltado para profissionais expostos a fortes campos magnéticos, como cientistas e engenheiros.

Genta criou então o Ingenieur SL, Referência 1832, apresentando um aro com cinco reentrâncias e uma pulseira integrada. Nesse período, o relógio foi destinado exclusivamente para engenheiros. Entre 1976 e 1983, apenas 598 peças foram produzidas e vendidas.

Agora, com as versões lançadas neste ano, o Ingeniuer tornou-se um dos destaques do ano na relojoaria. Acompanhe alguns desses novos modelos, que estarão presentes na exposição de São Paulo.

INGENIEUR AUTOMÁTICO 42 - IW338903

Apresenta o design de pulseira integrada derivado de Gérald Genta com uma execução totalmente em cerâmica. Os detalhes trazem uma combinação de acetinado, jateamento de areia e polimento. O calibre 82110 fabricado pela IWC com sistema de corda Pellaton, componentes cerâmicos e reserva de marcha de 60 horas é visível através do fundo da caixa em vidro safira fumê.

Ingenieur Automático 42: em cerâmica (IWC Schaffhausen/Divulgação)

INGENIEUR AUTOMÁTICO 35

É o mesmo modelo, com caixa de 35 milímetros. Nesta versão, apresenta caixa e pulseira integrada feitas de ouro 5N de 18 quilates, um mostrador dourado e apliques e ponteiros dourados. O resultado oferece a aparência e a sensação instantaneamente reconhecíveis do Ingenieur em uma execução menor e mais plana, com ergonomia e conforto perfeitos.

Ingenieur Automático 35: caixa e pulseira em ouro 18K (IWC Schaffhausen/Divulgação)

INGENIEUR CALENDÁRIO PERPÉTUO 41 - IW344903

Primeiro modelo em aço inoxidável da fabricante suíça a combinar o design Ingenieur com o calendário perpétuo desenvolvido por Kurt Klaus. A caixa, o aro e a pulseira de 41 milímetros apresentam um acabamento elaborado com superfícies acetinadas e polidas. No mostrador azul com seu característico padrão "Grid", três submostradores exibem a data, o dia da semana, o mês e a fase perpétua da lua.