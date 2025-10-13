O 'Jumbo' mais audacioso da Audemars Piguet em edição limitada a 150 peças

Coincidindo com o 150º aniversário da marca, a manufatura suíça de alta relojoaria Audemars Piguet apresenta a mais recente inovação de seu departamento de Pesquisa e Desenvolvimento: o Royal Oak "Jumbo" Cronógrafo Turbilhão Volante Automático Extrafino RD#5.

Foram necessários cinco anos para desenvolver o produto que abriga o novo Calibre 8100, cujo mecanismo foi reinventado e patenteado para atender às expectativas dos colecionadores.

O RD#5 apresenta um raro contador de minutos instantâneo, além de um contador de horas e – pela primeira vez na coleção Royal Oak – combina um cronógrafo flyback com um turbilhão volante. Limitada a 150 peças, a criação é feita de titânio e vidro metálico (BMG) para oferecer um equilíbrio entre leveza, durabilidade e brilho.

Pela primeira vez em seus 50 anos de história, o Royal Oak “Jumbo” é equipado com um cronógrafo automático e um turbilhão volante – uma dupla complicação que representou desafios significativos para as equipes da Audemars Piguet, dadas as proporções icônicas do modelo.

Lançado em 1972 e projetado por Gérald Genta, o Royal Oak original ganhou o apelido de "Jumbo" por suas proporções ousadas, consideradas grandes demais para a época. Hoje, é muito procurado por colecionadores e incorpora ergonomia com seu diâmetro de 39 mm e espessura de 8,1 mm.

Desde o início, o projeto #RD5 foi impulsionado pelo desejo de criar um cronógrafo que oferecesse um elevado nível de conforto.

A primeira inovação reside nos botões na coroa, posicionados às 3 horas. Em um cronógrafo contemporâneo, eles normalmente exigem uma pressão significativa para serem acionados. "Seu curso – ou seja, a distância que devem ser pressionados – costuma ser de 1 mm ou mais e requer uma força de cerca de 1,5 kg", explica Giulio Papi, Diretor de Design Relojoeiro. "Nosso objetivo era reduzir esses valores para aprimorar a experiência do cliente, inspirando-nos nos botões de smartphones, que normalmente têm um curso de 0,3 mm e exigem 300 gramas de força.”

O conceito de conforto tátil nos botões de cronógrafo já estava presente em modelos das décadas de 1950 e 1960, embora exigisse ajustes meticulosos por artesãos. Com a chegada de vedações resistentes à água e o avanço da industrialização na década de 1970, no entanto, a força necessária para acionar os botões de cronógrafo aumentou significativamente.

Além disso, o RD#5 apresenta uma coroa com seletor de funções que integra um botão com indicador visual para duas posições – corda e ajuste da hora. Os engenheiros da Manufatura também optaram pela inclusão de cristais de safira, conhecidos como "caixa de vidro", tanto no mostrador quanto no fundo da caixa. Embora completamente planos na parte externa, os cristais são vazados na parte interna para criar espaço adicional para a rotação dos ponteiros, bem como para o movimento e sua massa oscilante.

Audemars Piguet: Royal Oak "Jumbo" Cronógrafo Turbilhão Volante Automático Extrafino RD#5 (Audemars Piguet/Divulgação)

Calibre 8100

Por mais de 150 anos, os cronógrafos evoluíram em forma e função, mas seu mecanismo de reajuste principal – baseado no martelo e no coração tradicionais – permaneceu praticamente inalterado. Com o Calibre 8100, apresentado pela primeira vez na RD#5, a Audemars Piguet criou um movimento que atende tanto ao design quanto à ergonomia, com contadores simétricos posicionados às 9 e 3 horas para melhor legibilidade.

Engenheiros internos desenvolveram um novo mecanismo patenteado que otimiza a energia tanto do movimento quanto dos botões de curso curto e baixa força.

O Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin Flying Tourbillon Chronograph RD#5 também incorpora o turbilhão volante de alta amplitude introduzido no RD#3 em 2022. Este turbilhão volante automático foi completamente redesenhado para reduzir sua espessura, mantendo suas proporções originais.

Desde o seu lançamento em 2015, a série RD tem fornecido soluções estruturais para alguns dos desafios persistentes da Alta Relojoaria. O RD#1 estabeleceu novos padrões acústicos, enquanto o RD#2, em 2018, reinventou o calendário perpétuo ultrafino, consolidando seus componentes em um único plano. Em 2022, a RD#3 introduziu o turbilhão voador automático ultrafino, lançando as bases para o Code 11.59 da Audemars Piguet Ultra-Complication Universelle RD#4 – o relógio de pulso mais complexo e ergonômico já produzido pela Manufatura.