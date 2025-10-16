Como as marcas de relojoaria de luxo estão dominando o mercado de bem-estar e esportes

O mercado de bem-estar se tornou um dos focos também das marcas de luxo. O segmento deve alcançar US$ 9 trilhões até 2028, segundo relatório do Global Wellness Institute, atraindo o interesse de gigantes de diferentes setores — inclusive da relojoaria de luxo, que vê no esporte uma oportunidade de reforçar valores como desempenho, precisão e estilo de vida saudável.

Combinar peças sofisticadas com o athleisure — tendência que incentiva o uso de roupas e acessórios esportivos em atividades cotidianas — já é comum entre consumidores de alto padrão. Mas a visão das marcas vai além da moda: trata-se de uma estratégia de posicionamento.

A Audemars Piguet, por exemplo, conhecida por relógios que ultrapassam R$ 2 milhões, investe em parcerias com atletas de renome. A tenista Serena Williams é uma das embaixadoras da marca e já assinou uma edição especial do modelo Royal Oak Offshore, que reflete o estilo ousado e de alta performance da atleta.

Outra suíça, a TAG Heuer, mantém laços históricos com o automobilismo. Desde a década de 1960, a marca patrocina competições e pilotos, consolidando uma identidade associada à velocidade e à precisão. Entre as colaborações mais icônicas está a com Ayrton Senna, que usava os relógios da marca durante as corridas e se tornou símbolo dessa conexão entre relojoaria e performance esportiva.

Rolex se destaca em vários esportes

Desde 1978, a Rolex é a cronometrista oficial de Wimbledon, o torneio de tênis mais antigo do mundo, e também ocupa o mesmo posto no The Open Championship, uma das competições de golfe mais prestigiadas. Além dessas modalidades, a empresa marca presença em eventos de hipismo, automobilismo e iatismo, consolidando sua imagem como parceira dos esportes de elite.

O portfólio de parcerias é extenso. No automobilismo, a Rolex 24 at Daytona, corrida de resistência nos Estados Unidos, foi rebatizada após o patrocínio da marca, em 1991, e atrai competidores de todo o mundo. A relojoaria também é patrocinadora master do Rolex Monterey Motorsports Reunion, evento que celebra o automobilismo histórico e reúne colecionadores e carros clássicos.

No hipismo, a suíça é presença constante no Rolex Grand Slam of Show Jumping, circuito que reúne os torneios The Dutch Masters, CHIO Aachen, CSIO Spruce Meadows 'Masters' e CHI Geneva. Já no iatismo, destacam-se provas como a Rolex Sydney Hobart Yacht Race, na Austrália, e a Rolex Fastnet Race, no Reino Unido.

“A ampla gama de parcerias com competições reconhecidas, atletas consagrados e jovens talentos é reflexo de como a Rolex está presente no mundo esportivo”, afirma o site oficial da marca. “Essas colaborações simbolizam uma estratégia de longo prazo para inspirar novas gerações e transmitir valores como espírito competitivo, busca por desafios e excelência contínua.”

A escolha dos esportes não é casual: todas as modalidades patrocinadas pelas marcas têm raízes na tradição da elite, reforçando a identidade luxuosa e aspiracional das grifes envolvidas. Ao investir em competições e atletas que traduzem superação, tradição e elegância, as marcas de luxo não vendem apenas relógios, mas um estilo de vida.