A estrela das semanas de moda masculina é (ainda) o linho

Entra verão, sai verão, e o linho cada vez está mais presente nos guarda-roupas. O tecido rústico tem sido a estrela das atuais semanas de moda masculina, com as coleções da temporada primavera verão, que estão acontecendo por esses dias.

Na semana de moda de Milão, que terminou nesta segunda-feira 19, o linho foi o centro da coleção da mais elegante das grifes masculinas, a Zegna. Para a marca italiana, a moda ajuda a criar novas perspectivas, novas maneiras de estar no mundo. Esse caminho começa pelas fibras e tecidos, continua nas formas e finalmente alcança o desfecho no uso das peças finais.

No desfile da grife, chamado L’Oasi di Lino, foram apresentados 192 fardos de linho bruto, que ocuparam a Piazza San Fedele, no centro de Milão. O tecido veio da Normandia, onde o linho é cultivado no início do verão, e entrou na cadeia de produção assim que o desfile terminou.

O uniforme do homem

A Zegna firmou um compromisso de ter seu linho 100% rastreável até 2024. O tecido, para o diretor artístico Alessandro Sartori, é o complemento perfeito para a redefinição da alfaiataria, com criações mais fluidas, para diferentes corpos, em diferentes demografias.

"Na Zegna nós continuamos a repensar como deve ser um guarda-roupa eficiente, aprofundando a ideia de criar um sistema de elementos, partes de cima, de baixo e acessórios, que podem ser combinados e estilizados da maneira que preferir”, diz Sartori.

É a tal ideia do uniforme, mas que não incita a uniformidade, que a marca prega. “O terno como conjunto combinado de paletó e calças não se aplica mais. Hoje, tudo combina com tudo, e isso liberta o cliente, que pode brincar com formas e tonalidades”, diz o estilista.

Jaquetas que parecem camisetas

Como isso se traduziu no desfile da Zegna? As peças fluidas conseguem transmitir elegância na disformia. São jaquetas desconstruídas com golas altas ou baixas, casacos arejados, partes de cima de gola redonda que substituem as jaquetas, coletes que funcionam como regatas e jaquetas bombers que fluem como camisetas.

As jaquetas de manga três quartos, introduzidas na última temporada, estão de volta. As calças estão volumosas, e shorts e macacões são práticos para o dia a dia. As peças trazem pregas e dobras, o que marca a discussão sobre uniforme iu não uniforme.

Os modelos desfilaram ainda malhas texturizadas, lenços triangulares, bonés de malha, bolsas geométricas, óculos duplos, sapatos slip-on com solados maciços cortados em um pedaço de couro e o icônico tênis de luxo Triple Stitch em uma versão espadrilha.

As cores predominantes são neutras, suaves mesmo nos tons de verão, como rosa, turquesa e lilás. E principalmente variações de bege e cinza. Tudo muito elegante, atemporal.

Sucesso no Brasil

A Europa é a maior produtora mundial de linho, sendo 80% produzido na França. Outras grifes, como Giorgio Armani, seguiram o conceito na atual temporada de moda masculina. A Brunello Cucinelli apresentou uma coleção com malhas de verão valorizadas por fibras naturais como linho, algodão e seda, misturadas e combinadas para garantir sensações de conforto.

Como novidade, volumes mais suaves e a combinação de diferentes pontos que criaram padronagens tridimensionais. Os tons neutros também estavam presentes.

O linho caiu no gosto dos brasileiros também. Na Oficina Reserva, camisas, calças e paletós de linho, em cores suaves, fizeram sucesso no verão passado e esgotaram rapidamente. Pelo que se viu nas passarelas europeias, continuará brilhando. Ainda que discretamente.