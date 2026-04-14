Longa duração: a Panerai apresenta relógio com reserva de marcha de 31 dias

GENEBRA. Os paneristi, como se chama os aficionados pela Panerai, costumam se dividir entre os fãs de Radiomir e os de Luminor, as duas linhas mais tradicionais. O Radiomir, mais antigo, é mais clássico, de hastes finas. O esportivo Luminor é mais robusto e tem a tradicional proteção da coroa.

No ano passado, a marca apostou em novas versões do Luminor Marina. Nesta edição do Watches & Wonders, realizado em Genebra entre os dias 14 e 20 de abril, a manufatura de origem italiana apresentou modelos de Luminor mais tradicionais.

Inclusive no tamanho. Mesmo com versões em 38 milímetros, a Panerai segue fiel a suas raízes, com relógios com caixas grandes. O que se vê agora é uma reafirmação de seu DNA, construído muito antes de o termo “relógio-ferramenta” entrar no léxico da relojoaria. Nascidos para atender às demandas da Marinha Italiana, os relógios da marca sempre combinaram legibilidade, robustez e autonomia prolongada.

Confira os lançamentos deste ano no Watches & Wonders.

Luminor PAM01735 e Luminor Forged Titanium PAM01629

A primeira família reúne os modelos Luminor PAM01735 e Luminor Forged Titanium PAM01629, ambos com caixa robusta de 47 mm e leitura direta dos códigos históricos da marca. Inspirados na referência 6152/1 dos anos 1960, os dois relógios mantêm a arquitetura clássica com caixa em formato de almofada e ponte de proteção da coroa.

O PAM01735 aposta em uma execução mais tradicional, com caixa em aço polido e mostrador em tom marfim com efeito “tropical”. Já o PAM01629 introduz, pela primeira vez na maison, o titânio forjado, um material mais leve (cerca de 40% em relação ao aço), resistente à corrosão e com textura única em cada peça.

Ambos são equipados com o calibre de corda manual P.3000, com reserva de marcha de três dias, visível pelo fundo em safira, e resistência à água de 100 metros.

PAM 1735: efeito "tropicalizado" (Panerai/Divulgação)

PAM 1629: leveza do titânio (Panerai/Divulgação)

Luminor PAM01731 e Luminor Destro PAM01732