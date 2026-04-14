Longa duração: a Panerai apresenta relógio com reserva de marcha de 31 dias

Luminor 31 Giorni: desenvolvido ao longo de sete anos (Panerai/Divulgação)
Editor de Casual e Especiais
Publicado em 14 de abril de 2026 às 09h00.
GENEBRA. Os paneristi, como se chama os aficionados pela Panerai, costumam se dividir entre os fãs de Radiomir e os de Luminor, as duas linhas mais tradicionais. O Radiomir, mais antigo, é mais clássico, de hastes finas. O esportivo Luminor é mais robusto e tem a tradicional proteção da coroa.
No ano passado, a marca apostou em novas versões do Luminor Marina. Nesta edição do Watches & Wonders, realizado em Genebra entre os dias 14 e 20 de abril, a manufatura de origem italiana apresentou modelos de Luminor mais tradicionais.
Inclusive no tamanho. Mesmo com versões em 38 milímetros, a Panerai segue fiel a suas raízes, com relógios com caixas grandes. O que se vê agora é uma reafirmação de seu DNA, construído muito antes de o termo “relógio-ferramenta” entrar no léxico da relojoaria. Nascidos para atender às demandas da Marinha Italiana, os relógios da marca sempre combinaram legibilidade, robustez e autonomia prolongada.
Confira os lançamentos deste ano no Watches & Wonders.
A primeira família reúne os modelos Luminor PAM01735 e Luminor Forged Titanium PAM01629, ambos com caixa robusta de 47 mm e leitura direta dos códigos históricos da marca. Inspirados na referência 6152/1 dos anos 1960, os dois relógios mantêm a arquitetura clássica com caixa em formato de almofada e ponte de proteção da coroa.
O PAM01735 aposta em uma execução mais tradicional, com caixa em aço polido e mostrador em tom marfim com efeito “tropical”. Já o PAM01629 introduz, pela primeira vez na maison, o titânio forjado, um material mais leve (cerca de 40% em relação ao aço), resistente à corrosão e com textura única em cada peça.
Ambos são equipados com o calibre de corda manual P.3000, com reserva de marcha de três dias, visível pelo fundo em safira, e resistência à água de 100 metros.
A segunda frente traz os modelos Luminor PAM01731 e Luminor Destro PAM01732, que reinterpretam o Luminor em um tamanho mais versátil de 44 mm. Aqui, a proposta é equilibrar presença e ergonomia, mantendo a linguagem estética da marca.
Os dois modelos utilizam o calibre de manufatura P.6000, de corda manual, com reserva de marcha de três dias e função de parada de segundos para ajuste preciso. A resistência à água sobe para 300 metros, reforçando o caráter funcional da peça.
O PAM01731 se destaca pelo mostrador cor de tabaco com construção sanduíche, enquanto o PAM01732 traz a configuração “destro”, com a coroa posicionada à esquerda, uma solução pensada originalmente para mergulhadores militares, e mostrador azul mais minimalista.
O destaque técnico da coleção está na terceira família, representada pelo Luminor 31 Giorni PAM01631. Com caixa de 44 mm em goldtech, liga proprietária com ouro, cobre, platina e prata, o modelo introduz um novo patamar de autonomia: 31 dias de reserva de marcha.
O feito é resultado do calibre P.2031/S, um movimento esqueletizado de corda manual com quatro tambores e 3,3 metros de molas principais. Desenvolvido ao longo de sete anos, o sistema inclui um limitador de torque que otimiza a entrega de energia ao longo do mês de funcionamento.
Com 276 componentes e 25 rubis, o mecanismo alia complexidade técnica e legibilidade, mantendo a tradição da marca de criar instrumentos intuitivos. A estanqueidade é de 100 metros.
Por fim, a Panerai apresenta o Luminor 8 Giorni PAM01733, que revisita a histórica reserva de marcha de oito dias, um dos pilares da identidade da marca desde os anos 1950. Com caixa de 44 mm em aço com acabamento "Brunito", que simula o desgaste natural de instrumentos militares, o modelo combina estética vintage e execução contemporânea.
O movimento P.5000, de corda manual, garante os oito dias de autonomia, com construção robusta e função de parada de segundos. O mostrador antracite com escovação circular reforça a leitura utilitária, enquanto a resistência à água de 300 metros mantém o padrão técnico elevado da coleção.
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