A China é a próxima superpotência do vinho? Documentário tenta responder

Em uma sala repleta de entusiastas, educadores, enólogos e investidores, um esperado documentário sobre a ambição vinícola da China foi oficialmente lançado em Xangai. "Waking the Sleeping Grape", dirigido por Sebastian Basco, um veterano cineasta residente de longa data na cidade, provocou reflexões e incertezas ao tentar responder uma pergunta que inquieta que tem relação com o setor: a China está destinada a se tornar a próxima superpotência do vinho?

No documentário, Basco busca contextualizar e explicar o sonho da uva na China, levando em consideração o tamanho do mercado e a crescente sede do povo chinês pela bebida. Enquanto os produtores ao redor do mundo se lançam em uma competição acirrada para conquistar os paladares chineses, as multinacionais investem consideráveis quantias de dinheiro no promissor mercado vinícola do país asiático.

A narrativa do filme é enriquecida pelas palavras de Carlo D'Andrea, vice-presidente da Câmara de Comércio da União Europeia na China, que destaca a importância do mercado chinês: "Se cada cidadão chinês beber apenas um copo de vinho em sua vida, isso terá um impacto drástico na produção vinícola mundial. Isso nos mostra o quão essencial esse mercado se tornou."

Feito na China

No entanto, o que ninguém esperava, pelo menos não tão cedo como o documentário sugere, era que empresários chineses estivessem construindo suas próprias vinícolas capazes de produzir vinhos de classe mundial. Surpreendentemente, os consumidores chineses estão cada vez mais optando por vinhos "Made in China" em vez de "Made in Bordeaux".

O filme, por meio de entrevistas com renomadas personalidades e autoridades do mundo do vinho, bem como ao acompanhar o cotidiano dos produtores chineses, proporciona uma visão privilegiada do interior da China. Desde as histórias fascinantes das vinhas de Yunnan, que tiveram origem no massacre de missionários cristãos em 1905, até a vinícola tecnologicamente mais avançada do mundo no deserto de Ningxia, o documentário revela histórias cativantes e diversificadas.

“O Ocidente tem uma longa história de subestimar a capacidade de realização da China em vários setores. Basta ver a atual posição de liderança da China no mercado global de veículos elétricos”, diz o diretor do filme.

“Embora a indústria vinícola chinesa ainda esteja crescendo, a escala e a velocidade de sua melhoria são extraordinárias. Não tenho dúvidas de que em um futuro muito próximo os vinhos chineses serão sinônimo dos melhores vinhos produzidos em todo o mundo pelos produtores do velho e do novo mundo. Então, sim, acredito absolutamente que estamos testemunhando o surgimento da próxima superpotência do vinho.”