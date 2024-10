A Breitling comemora 140 anos de história com exposição no Brasil

A Breitling tem um lugar cativo no coração dos fãs de relojoaria. Quem ocupa esse lugar são principalmente os cronógrafos com inspiração no universo da aviação. Uma coleção de respeito tem um Navitimer, ou um Chronomat, ou mesmo um Top Time, modelos icônicos dos anos 1960.

Os aficionados brasileiros poderão agora conferir de perto um pouco da história da manufatura suíça. A mostra “Time Capsule: The Breitling Heritage Exhibition”, com alguns dos relógios mais importantes da história da marca, ficará aberta ao público no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo, entre 17 e 30 de outubro.

A exposição reúne relógios de acervo de colecionadores locais e faz parte de uma celebração global que viajará por 55 países no total, entre América, Europa, Ásia, Oriente Médio e Oceania, até dezembro de 2024.

Primeiro movimento de cronógrafo automático

A Breitling está completando 140 anos. Fundada em 1884, a marca trouxe inovações para a indústria ao longo de sua história: inventou o cronógrafo moderno, equipou o primeiro relógio para pilotos com uma régua de cálculo circular, enviou o primeiro relógio de pulso suíço ao espaço e desenvolveu o primeiro cronógrafo de mergulho.

A Breitling também co-desenvolveu o primeiro movimento de cronógrafo automático em um projeto com em conjunto com outras marcas, transformou em miniatura o primeiro farol de emergência internacional em um relógio e foi a primeira marca de relógios a tornar seus movimentos 100% certificados pelo COSC.

Esses feitos compõem, claro, o storytelling da marca. Mas para além da excelência dos mecanismos, o que cativa os apreciadores é o design próprio de cada linha, cada um único, mas que formam no todo a identidade da marca. Conheça a seguir algumas das famílias icônica das Breitling em exposição na mostra.

Sprint (1967)

Um dos modelos de destaque, conhecido pelo seu icônico "mostrador Zorro". Apresenta um bisel rotativo para acompanhar horas específicas, como, por exemplo, horas de partida. O design ousado causou impacto imediato, em contraste com os relógios mais tradicionais da época.

Navitimer (1967)

Originalmente criado para a Associação de Donos de Aeronaves e Pilotos (Aircraft Owners and Pilots Association - AOPA), esse relógio rapidamente se tornou um favorito entre pilotos durante a era de ouro da aviação civil. Com uma régua em seu bisel para cálculos de voo, era considerado ferramenta que guiou os aviadores em alguns de seus voos mais desafiadores.

Chronomat (1968)

Outro grande destaque, foi anunciado como “o único cronógrafo do mundo que realmente resolve problemas como uma régua de cálculo de engenheiro”. Suas escalas logarítmicas o tornam um relógio funcional para profissionais que exigem cálculos complexos

Chrono-Matic (1969)

Esse relógio representa um marco importante na história da relojoaria. Na corrida para criar o primeiro cronógrafo automático, a Breitling colaborou com outros relojoeiros líderes em um projeto ssecreto chamado "Projeto 99". O resultado foi um relógio que redefiniu o futuro dos cronógrafos e colocou a Breitling na vanguarda da inovação.

TransOcean (1971)

Apresentado junto com o TransOcean Chrono-Matic cal. 11. Baseado no movimento Valjoux 7740, este relógio representou, pela primeira vez, o compromisso da Breitling em unir estética visual à precisão.

Navitimer Patrouille Suisse (1993)

Criado em homenagem ao esquadrão Patrouille Suisse, este modelo é baseado no Old Navitimer de aço inoxidável. Apresenta o logotipo do esquadrão no mostrador e no fundo da caixa. Limitado a apenas 1.000 peças, é uma edição de colecionador muito procurada.